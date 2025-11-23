Val de divorțuri din cauza „aventurilor” pe care oamenii le au cu inteligența artificială

1 minut de citit Publicat la 16:00 23 Noi 2025 Modificat la 16:00 23 Noi 2025

Platformele de divorț confirmă deja o creștere a cazurilor în care atașamentul emoțional față de un chatbot apare ca motiv de separare. Foto: Profimedia Images

Inteligența artificială nu mai este doar un instrument digital — pentru tot mai multe cupluri, devine motiv de divorț. Tot mai mulți avocați din SUA și Marea Britanie confirmă: partenerii acuză “infidelități” cu chatboți AI, iar fenomenul ia amploare, scrie Futurism.

Potrivit unei anchete realizate de Wired, avocații specializați în divorț se confruntă cu un nou tip de infidelitate, greu de definit legal: relația emoțională sau sexualizată cu o inteligență artificială.

„Legea evoluează odată cu aceste experiențe”, explică avocata Rebecca Palmer. „Pentru unii oameni, relația cu un chatbot e mai reală – și mai satisfăcătoare – decât una cu un om.”

Chatboții – noile „iubiri secrete” care distrug căsnicii

Palmer spune că firma ei are deja mai multe cazuri de divorț în curs, în care soții au cheltuit bani pe aplicații AI și chiar au oferit chatbotului date personale sensibile, precum conturi bancare sau alte date personale.

Judecătorii sunt depășiți de situație: „Dacă abia reușesc să rezolve cazurile clasice de adulter, vă puteți imagina cât de dificil e să judece o ‘aventură’ cu un algoritm”, adaugă avocata.

În Michigan, Wisconsin și Oklahoma, adulterul este pedepsit cu până la cinci ani de închisoare sau o amendă de 10.000 de dolari. Așadar, rămâne întrebarea: Poate fi considerată o aventură cu un chatbot drept adulter penal?

Poate un părinte să piardă custodia copiilor pentru că are o relație cu un AI?

Potrivit avocatului Palmer, da: „Dacă un părinte poartă conversații intime cu un chatbot, judecătorii pot considera că acest lucru afectează capacitatea de a avea grijă de copil.”

Specialiștii se așteaptă la un val de divorțuri

Avocata Elizabeth Yang din California prezice un val masiv de separări: „Pe măsură ce AI devine mai realistă, mai empatică și mai ‘afectuoasă’, tot mai mulți oameni singuri sau nefericiți în cuplu vor căuta iubire la un bot.”

În Marea Britanie, platformele de divorț confirmă deja o creștere a cazurilor în care atașamentul emoțional față de un chatbot apare ca motiv de separare.

În Ohio, legislatorii încearcă deja să blocheze viitoarele aberații legale, inclusiv posibilitatea ca un om să încerce să „se căsătorească” cu un AI.