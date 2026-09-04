Zeci de roboți cu AI au fost prezentați în Parlamentul European și ar putea ajunge în casele oamenilor

Zeci de roboți dotați cu inteligență artificială, printre care și modele destinate uzului casnic, au fost prezentați la Parlamentul European de la Bruxelles. Foto: Captură Antena 3 CNN

Zeci de roboți dotați cu inteligență artificială, printre care și modele destinate uzului casnic, au fost prezentați la Parlamentul European de la Bruxelles. Cercetătorii europeni au creat roboţi care pot fi folosiţi în gospodărie, dar şi în producția industrială. Potrivit specialiștilor, Europa are cercetare de vârf, dar îi lipsesc fondurile pentru a transforma inovația în tehnologie disponibilă pe scară largă.

Patru roboți-asistenți de bucătărie, dezvoltați de institute europene de cercetare, au lucrat împreună pentru a strânge vasele, a încărca mașina de spălat vase și a organiza obiectele din bucătărie. Specialiștii spun că inteligența artificială le permite acestor roboți să se adapteze unor medii casnice imprevizibile, spre deosebire de roboții industriali clasici, programați să repete aceleași mișcări.

„Ce e important la inteligența artificială este că face posibilă funcționarea în situații necunoscute. Până acum, știam că într-un mediu foarte controlat, cum e o fabrică, cunoști totul, fixezi totul și apoi nu te mai adaptezi niciodată. Faci mereu același lucru, perfect. Dar într-o casă nu e așa. Ai copii în preajmă, ai tot felul de lucruri care se mișcă, trebuie să te adaptezi. Aici inteligența artificială este esențială, ca să ne putem adapta cu adevărat la o situație neprevăzută”, a explicat Jean-Baptiste Mouret, cercetător senior la Universitatea „Louis Pasteur” din Strasbourg.

Rețeaua euROBIN, organizatoarea evenimentului, își propune să transforme cercetarea europeană în robotică în soluții aplicate la scară industrială. Potrivit cercetătorilor, roboții vor apărea mai întâi în fabrici, alături de oameni, apoi în servicii, iar abia mai târziu în locuințe, pe măsură ce tehnologia devine mai fiabilă și mai accesibilă.

„Cred că îi vom vedea mai întâi în fabrici, roboți mult mai inteligenți, pe liniile de producție. Nu neapărat înlocuindu-i pe oameni, ci lucrând alături de ei, în poziții diferite, în situații care sunt greu de suportat fizic, de exemplu, sarcini pe care oamenii nu le pot ține prea mult timp. Deci prima etapă sunt fabricile. A doua sunt mai degrabă serviciile din jurul nostru. Avem deja roboți în restaurante. Pot face mai mult. Ar putea, nu știu, să vă aducă mâncarea la masă. Vor putea interacționa tot mai mult cu diverse servicii. Iar ultimul pas este să avem roboți acasă. Cred că nu trebuie să fim prea nerăbdători în privința asta. Roboții sunt încă mașinării scumpe”, a mai spus el.

Deşi finanțarea în domeniu este mult în urma unor competitori precum China, Europa are o pondere ridicată în ceea ce priveşte independenţa tehnologică.

„Roboții pe care îi vedeți în spatele meu sunt fabricați în Europa, cu componente europene, iar tot software-ul care rulează pe ei conține, e drept, părți provenite din diverse zone ale lumii, dar cea mai mare parte este europeană. Deci nu suntem chiar atât de dependenți, cu excepția, probabil, a cipurilor”, a adăugat Mouret.

Demonstrația de la Bruxelles marchează un pas important pentru robotica europeană, într-un moment în care competiția globală pentru inteligență artificială aplicată se intensifică.