Care este partenerul sexual ideal in functie de zodie

Semnele zodiacale ne pot spune multe lucruri despre trasaturile de personalitate atat proprii, cat si ale persoanelor din jurul nostru. De asemenea, acestea iti pot oferi indicii referitoare la compatibilitatea intre asternuturi, scrie elle. Cine stie, poate chiar zodiacul iti poate sugera partenerul ideal?



Berbec (21 martie – 19 Aprilie)

Deoarece este primul semn al zodiacului, femeia Berbec detine multa incredere in sine si savureaza din plin actul cuceririi sexuale. Aceasta prefera sa fie ea cea care urmareste “prada” si este in permanenta cautare de satisfactie imediata, displacandu-i cu desavarsire jocurile emotionale. De asemenea, femeile din zodiac Berbec adora sa le fie masat scalpul si ca partenerul sa se joace cu parul lor.

Parteneri ideali: Leu, Balanta, Gemeni, Scorpion

Taur (20 Aprilie – 20 Mai)

Nativele Taur sunt fiinte extreme de senzuale, preludiul fiind un ingredient de maxima importanta in timpul unui act sexual. Atingerile, mirosurile sau sunetele sunt esentiale pentru ca femeile Taur sa se bucure din plin de experienta dintre asternuturi. Detesta sa isi piarda timpul cu experiente din care nu invata nimic nou si in cele mai multe cazuri nu sunt in cautare de noi partide de sex, ci mai curand, asteapta ca acestea sa vina in intampinarea ei.

Parteneri ideali: Scorpion, Fecioara, Rac, Capricorn

Gemeni (21 Mai – 21 Iunie)

Femeile nascute in zodia Gemeni tind sa se simta extrem de confortabil in raport cu propria sexualitate si nu sunt intimidate de ideea de a face sex in locuri bizare sau de a apela la cateva cuvinte “murdare” intre asternuturi. Acestora le face placere sa flirteze si sa experimentze in timpul sexului.

Parteneri ideali: Berbec, Gemeni, Sagetator, Varsator

