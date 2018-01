Cele mai afectate zodii de super luna de miercuri seară. Vezi dacă te afli printre ele

Foto: Pixabay.com

Pe data de 31 ianuarie 2018 are loc cea de-a doua luna plina din acest an. Fenomenul se va alinia cu o eclipsa lunara totala. De acest spectacol vom avea parte o data in viata. Fenomenul astronomic s-a intamplat ultima data acum 150 de ani.

Aceasta eclipsa de luna sangerie va oferi fiecarui semn posibilitatea de a face schimbari in ceea ce priveste viata financiara - in special pentru urmatoarele zodii: Taur, Leu, Scorpion si Varsator. Super Luna Sangerie va simtita profund de catre toti oamenii deoarece Luna este foarte aproape de pamant in timpul eclipsei.

Taur - Iti pui ordine pe plan profesional

Acum este momentul sa faci schimbari in viata profesionala. Poate ca esti nemultumita de ceva anume sau trebuie sa rezolvi o situatie neplacuta mai veche cu un coleg de echipa sau chiar un superior. De asemenea, aceasta este o perioada foarte buna si pentru a iti schimba locul de munca - in cazul in care cochetezi cu aceasta idee, informează kudika.ro.

Leu - Iei masuri importante

Eclipsa din 31 ianuarie te va impinge in lumina reflectoarelor deoarece in casa identitatii personale si a imaginii publice apar cateva schimbari majore. Este timpul sa iei masuri importante pentru a ajunge acolo unde iti doresti pe plan profesional. Astrele iti ofera tot ce ai nevoie pentru a reusi tot ce iti propui.

Scorpion - Poti face schimbari importante

In cazul in care esti nefericita pe plan profesional, este posibil ca aceasta eclipsa sa te ajute sa vezi luminita de la capatul tunelului si sa faci cateva schimbari majore care sa te ajute sa ajungi acolo unde visezi de ceva timp. Primesti sustinere din partea oamenilor dragi.

Varsator - Esti atenta la sentimentele tale

Profita de aceasta perioada si incearca sa iti echilibrezi dorintele cu cele ale oamenilor apropiati. Eclipsa totala de luna aduce o schimbare uriasa in zona relatiilor, fie ajutandu-te sa interactionezi mai bine cu cei dragi, fie convingandu-te ca este timpul sa renunti la anumite persoane. Esti foarte atenta la sentimentele tale si nu te lasi influentata de nimeni cand trebuie sa iei decizii importante.