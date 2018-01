Cele trei zodii care anul acesta vor fi mai îndrăgostite ca niciodată

Foto: Pixabay.com

Iata care sunt cele trei zodii carora inima le va bate puternic anul acesta:

Taur

Asteptarea ia sfarsit. Ai suferit multa vreme de singuratate, insa in 2018 norocul iti surade in plan sentimental. Te indragostesti inexplicabil de o persoana spre care altadata nici nu ti-ai fi indreptat atentia. Culmea, aceasta iti raspunde pozitiv la apel si veti reusit in timp record sa construiti o relatie solida si chiar sa va indreptati catre pasul cel mare: casatoria. Daca esti deja intr-o relatie, partenerul iti va oferi mai multa dragoste decat oricand.

Varsator

Simteai de multa vreme nevoia de fluturi in stomac, ca in adolescenta, iar dorinta ta se implineste in 2018. Vei iubi din nou ca la 17 ani, dar de data aceasta bucuria si fiorii iubirii vor fi dublati de responsabilitatea varstei. Persoana pe care o vei intalni anul acesta iti va schimba nu doar conceptia despre iubire, ci viata in general. Veti face planuri de viitor, poate chiar faceti demersurile pentru a va cumpara o casa, informeaza elle.ro.

Pesti

Vei avea parte de multa, foarte multa dragoste in acest an. Iti vei intalni, in sfarsit, sufletul pereche, acea persoana la care ai visat inca de prima data cand te-ai indragostit in adolescenta. Va fi jumatatea ta, te va completa perfect, iar relatia va fi una cu totul si cu totul speciala, intrucat veti reusi sa va conectati la nivel mental si sa transpuneti aceasta legatura in viata de zi cu zi. Vei avea parte de relatia ideala, cea care naste invidii