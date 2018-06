HOROSCOP 25 iunie – 1 iulie 2018. Taurii vor avea o săptămână stresantă

Foto: pixabay.com

Horoscop BERBEC Incepeti saptamana cu entuziasm si ambitia dumneavoastra este trezita de sprijinul financiar pe care il primiti de la o persoana puternica. Pana la urma va veti da seama ca nu cunoasteti bine pe cineva pana nu trebuie sa impartiti cu aceasta o avere. E asa?!

Horoscop TAUR Urmeaza o saptamana destul de stresanta, dar, cu toate acestea, incepeti sa va faceti planuri entuziaste in ceea ce priveste o calatorie sau ceva legat de ocupatia dumneavoastra. Faceti cateva cumparaturi urgente, insa nu trebuie sa uitati sa fiti rabdatori cu cei dragi.

Horoscop GEMENI Pe masura ce saptamana va inainta este posibil sa simtiti stresul acumulat, mai ales la locul de munca. S-ar putea chiar sa intrati in conflict cu un prieten. Nu luati asta prea in serios. Orice prietenie isi are suisurile si coborasurile ei. Situatia se va aseza in curand.

Horoscop RAC Planurile cu partenerii si cu prietenii apropiati sunt entuziaste si optimismul va face sa deveniti de nerecunoscut. Strangeti-va puterea pentru a face fata perioadei ce urmeaza. Ati putea chiar, din prea multa energie, sa creati stres in relatia cu partenerul de viata.

