Mihai Voropchievici a vorbit la Antena 3 despre zodia care ar putea primi o cerere de căsătorie chiar de Crăciun.

”Vor afla un adevăr fantastic de important în aceste zile, care le poate schimba viața. S-ar putea să vină cererea în căsătorie”, a spus Voropchievici.

Nativul Leu este atras de un partener generos, calduros, stralucitor. Doreste un partener increzator in sine si ambitios, loial si creativ, inspirat si spiritual. Poate avea posibilitatea de a-si intalni partenerul in activitati mondene, la teatru, in vacante, la petreceri sau la evenimente sportive. Cauta casatoria din mare dragoste, pentru ca este un romantic idealist, alegand cu grija partenerul.

Un Leu cauta sa descopere in partener o oglinda in care sa-si reflecte propria stralucire. Are tendinte de a considera pe cel apropiat ca pe un fel de obiect de inventar, chiar daca are mari pretentii de la acesta. Partenerul lui trebuie sa fie foarte frumos, elegant, bogat, stralucitor si admirat de toata lumea.