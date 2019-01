HOROSCOP. Acestea sunt zodiile oamenilor inteligenţi. Află dacă te numeri printre ei

foto: Pexels.com

Cine nu a crezut măcar o dată că are o inteligenţă peste medie sau măcar că e mai deştept decât cei în jurul său? Doar că, din păcate, nu toată lumea e înzestrată cu o minte sclipitoare. Mai sunt de vină şi astrele, care nu s-au aliniat în direcţia bună la naştere.

Iata care sunt zodiile care dau cei mai destepti oameni:

Varsator

Varsatorii sunt cei mai inteligenti nativi ai zodiacului. Au o abilitate de a citi lucrurile si de a vedea dincolo de aparente. Sunt mereu cu un pas inaintea tuturor si fac conexiuni de care altii nu sunt in stare.

Sunt foarte agili, reusind sa gaseasca cele mai bune argumente in orice discutie, pot manipula foarte usor tocmai pentru ca afiseaza o siguranta de sine ca nimeni altcineva. Ba chiar reusesc sa te joace pe degete.

Gemeni

Gemenii sunt foarte agili si stiu cum sa te aduca pe drumul pe care vor ei. Manevreaza cuvintele cu o abilitate iesita din comun, transforma foarte usor gandurile in vorbe de aceea poate si multi dintre ei sunt profesori, activand chiar in mediul academic. Ei stiu cate putin din orice si proceseaza informatiile noi foarte repede. Au o minte agera, care prinde extrem de usor totul din zbor.

Scorpion

Nativul din Scorpion este renumit pentru inteligenta lui si pentru capacitatea de a lua decizii. Analizeaza atent fiecare situatie in parte inainte de a face un pas, de aceea orice decizie pe care o ia el este cea corecta. E o fire profunda, curioasa si are un orizont larg, ceea ce il determina sa aiba o parere proasta despre ceilalti. Memoria vizuala si capacitatea de a construi prin planuri imaginare ii sunt specifice.

Fecioara

Inteligenta sclipitoare a persoanelor nascute in Fecioara le scoate in evidenta in orice situatie. Pot fi oameni de stiinta si matematicieni straluciti, invata cu usurinta limbi straine, dar au sanse si sa se specializeaze pe arta comunicarii si pe domeniul gramaticii. Vor avea un succes foarte mare in viata tocmai datorita acestei inteligente iesita din comun care ii va conduce mereu pe calea ce dreapta.