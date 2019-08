HOROSCOP complet AUGUST 2019: A venit momentul să îți asumi riscuri necesare - CAPRICORNII trec printr-o schimbare intensă și profundă

HOROSCOPUL lunii August 2019 aduce schimbari importante pentru zodii.

HOROSCOP BERBEC - Incepi sa te simti bine din nou. Iulie a fost o luna plina de provocari pentru tine, insa ai reusit sa treci peste necazuri. Te simti in elementul tau si incepi sa iti vindeci toate ranile trecutului. Ti-ai putea gasi o noua pasiune sau inspiratia pentru a incepe un nou proiect.

HOROSCOP TAUR - Tot ceea ce stiai incepe sa schimbe. Trage aer adanc in piept si pregateste-te pentru avalansa de ganduri care urmeaza sa te cuprinda. Nu va fi o perioada usoara si va trebui sa iesi in afara zonei tale de confort. Gandeste-te bine la toate lucrurile pe care vrei sa le faci in continuare.

HOROSCOP GEMENI - Incepe o luna in care vei comunica mult si corect. Vei fi mai aglomerata ca de obicei si iti vei face noi relatii si parteneriate. Asigura-te insa ca nu iti pierzi visurile din vedere. Credinta ta ar putea fi pusa la incercare, asa ca mentine-ti mintea si sufletul deschise.

HOROSCOP RAC - Te gandesti mai mult la resursele financiare. Ai mai multi bani ca niciodata, asa ca trebuie sa te asiguri ca nu ai cheltuieli exagerate. In special in zona calatoriilor. Munca grea iti este in sfarsit rasplatita. A venit momentul sa te asociezi cu persoane care sunt la fel ca tine. Nu trebuie sa iti faci probleme, ci doar sa-ti pastrezi mintea deschisa.

Continuarea AICI.