HOROSCOP luna august. Prima parte a lunii e minunată, apoi se dezlănțuie infernul

HOROSCOP AUGUST 2018. Gratie factorilor cosmici pozitivi, perioada pana in 5 august va fi una buna. Multi isi vor putea rezolva problemele, clarifica neintelegerile, trecand peste toate obstacolele din cale.

HOROSCOP AUGUST 2018. Începand insa din 6 august, Terra intra sub influenta unor puternice energii nefavorabile, dezbinatoare. Mai mult, in 11 august va avea loc o eclipsa de soare, complicand si mai mult situatia. Energiile acestei eclipse vor fi considerabil mai puternice si va fi intarita cuadratura Mercur fata de Jupiter si Venus fata de Saturn

HOROSCOP AUGUST 2018. Toate intalnirile si negocierile de afaceri trebuie planificate pana in 8 august. Dupa aceasta data, trecerea planetei Mercur si a Soarelui prin constelatia Leu ii poate face pe multi excesiv de guralivi, orgoliosi si agresivi in momente controversate. Tineti minte acest lucru si nu va lasati provocat sub influenta acestor energii distructive.

HOROSCOP AUGUST 2018. Dupa 13 august, Marte impreuna cu Luna intra in semnul Capricornului, ceea ce face aceasta perioada destul de stabila si linistita. Agresiunea scade, se rezolva conflicte, confruntari militare, se sting certurile, in general se cam sterge tot ce ar putea umbri viata a numerosi oameni.

HOROSCOP AUGUST 2018. Se diminueaza, totodata, riscul de accidente. Folositi aceasta perioada pentru a demara afaceri noi, pentru achizitii noi, pentru a face cunostinta cu oameni noi. Aflata in Balanta, planeta Veus paraseste aspectele tensionate fata de Saturn si ii ajuta pe oameni sa contruiasca relatii suficient de armonioase si de lunga durata.

