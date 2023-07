Horoscop Lună Plină în Vărsător: Descătuşare. Un nou început. Patru zodii sunt sub atenţionare!

Lună Plină în Vărsător vine odată cu începutul ultimei luni de vară. De la 1 august, noi energii ne îmbăţişează destinul şi ne călăuzesc paşii.

Caracteristic acestei conjuncturi astrale este eliberarea, descătușarea, renunțarea la vechi și îmbrățișarea necunoscutului. De asemenea, Luna Plină din Vărsător își va dori să ne găsim unicitatea.

Atenţie, anumite rupturi/eliberări se vor întâmpla într-un mod diferit de ce ne-am fi dorit!

Luna plină în Vărsător îşi are favoriţii în zona celor născuţi sub semnul Taur, Leu, Scorpion și Vărsător. Nativii acestor zodii vor resimţi marcaje puternice în această perioadă. Pentru că Lună Plină are loc în Vărsător, să ne așteptăm la unele mai bizare, avertizează Astrosens.

Horoscop Lună Plină în Vărsător pentru Berbec

Luna Plină va fi în Casa a 11-a. Cumva, te ajută să te eliberezi de niște prieteni sau de niște planuri pe care ți le făcusei. Însă, în acest moment în Casa a 5-a, o ai pe Venus retrogradă. Tu versus ceilalți. Se poate discuta și despre idealurile tale legate de iubire. Dar această Lună Plină te poate trezi puțin în legătură cu ele.

Horoscop Lună Plină în Vărsător pentru Taur

Luna Plină se va duce în Casa a 10-a, a carierei. Dacă ai făcut o greșeală, poate fi uitată. Însă, asta nu înseamnă că nu trebuie să fii atent. De asemenea, Luna Plină în Vărsător în această casă vine cu neașteptat, cu schimbări de organigramă, schimbări în ierarhie sau în modul în care te porți cu șefii. Unele dintre ele nu îți convin.

Horoscop Lună Plină în Vărsător pentru Gemeni

Luna Plină în Vărsător te ajută. Se petrece pe axa 3-9, deci te împinge de la spate să evoluezi, să citești altceva. Dacă ai o pasiune pentru ceva, poți să afli lucruri noi, să le pui în aplicare. Să încerci ce a făcut și celălalt. Este momentul să te deschizi, este nevoie de progres prin studiu, prin călătorii, prin cunoașterea altor persoane.

Horoscop Lună Plină în Vărsător pentru Rac

Luna Plină este importantă pentru tine. Se petrece în Casa a 8-a, așa că iar vorbim despre bani. Apar cheltuieli neașteptate, care îți pot pica mănușă, pentru că nu vei mai face altele pe care le aveai în plan. Oricum ai cheltuit mult în ultima vreme și o să continui să o faci.

Horoscop Lună Plină în Vărsător pentru Leu

Luna Plină se petrece în Casa a 7-a și cum Venus este retrogradă în semnul tău, pot apărea idei năstrușnice de a te rupe de relații, de a te despărți, de a lua pauze. Sau partenerul se schimbă, ori afli lucruri despre el. Pe plan personal, lucrurile nu merg grozav. Luna Plină te îndeamnă să faci ceva în relație dacă vrei să funcționeze, nu doar să plângi și să te victimizezi.

Horoscop Lună Plină în Vărsător pentru Fecioară

Vei avea o Lună Plină în Casa a 6-a. Toată configurația astrală de la acest moment vorbește despre sănătate și despre serviciu. La locul de muncă apar multe situații noi sau ciudate, care îți pot aduce un stres suplimentar, pe care organismul tău s-ar putea să nu îl mai suporte. Ai nevoie de o vacanță, de liniște. Recomandarea astrologului este să tratezi relațiile cu colegii într-un mod adecvat. Mai schimbă ceva și în rutina pe care o ai, nu mai ține cu dinții de ea.

Horoscop Lună Plină în Vărsător pentru Balanță

Luna Plină se va petrece în Casa a 5-a, a iubirii, a plăcerii și a bucuriei. Fiindcă va fi în opoziție cu Venus din Casa a 11-a, care este guvernatoarea ta, vorbim despre nevoia de distracție, de a merge la evenimente. Acestea îți vor face bine în următoarea perioadă.

Horoscop Lună Plină în Vărsător pentru Scorpion

Luna Plină are loc în Casa a 4-a, în careu cu Jupiter din Casa a 7-a. Pentru mulți, pot apărea decizii precum mutatul cu partenerul, construitul unei case cu el. Sau decizi să faci îmbunătățiri legate de spațiul locativ, de locul în care stai. Unii dintre voi pot avea probleme în relații. Nu grave, ci vor simți nevoia să facă mici schimbări. Cei singuri mai pot aștepta, fiindcă nu vor intra în relații sănătoase în acest interval.

Horoscop Lună Plină în Vărsător pentru Săgetător

O să ai o Lună Plină în Casa a 3-a, în careu cu Jupiter, guvernatorul tău, din Casa a 6-a. Apar multe ajustări la locul de muncă, însă pe tine vorbele te vor ajuta enorm. Această Lună Plină face cumva ca vorbele să ajute mai mult decât faptele. Cu cât vorbești mai cu aplomb, cu atât va fi mai bine. Îți priește acest fenomen!

Horoscop Lună Plină în Vărsător pentru Capricorn

Luna Plină este în Casa a 2-a. Vin cheltuieli, dar ai face bine să fie și unele pentru tine. Pentru că Luna Plină face un careu cu Jupiter din Casa a 5-a. Poți să profiți să mănânci ceva bun, să te îmbraci bine, să ai grijă și de tine. La fel să ai în vedere și pentru copii.

Horoscop Lună Plină în Vărsător pentru Vărsător

O să ai o Lună Plină în semnul tău, în careu cu Jupiter. O să fii nestatornic și instabil, iar excesul de zel este la el acasă. Simți nevoia să te justifici permanent, îi vei obosi pe cei din jur, așa că ai puțină grijă. Poți să îi epuizezi pe ceilalți prin simplul fel de-a fi. Prin nemulțumirea ta permanentă. Luna Plină când se află în semnul cuiva, aduce foarte multe emoții, cărora nu știi cum să le faci față.

Horoscop Lună Plină în Vărsător pentru Pești

Luna Plină este în Casa a 12-a, în careu cu Jupiter din Casa a 3-a. Așa că, din punct de vedere mental, o să fii destul de obosit. Funcționezi și acasă și la serviciu, dar simți că ți-ai atins o limită, mai ales că Saturn este în semnul tău. În jurul acestei date, ia-ți un timp de relaxare și gândește-te unde sunt aceste limite, pe care trebuie să ți le accepți. Nu mai fii resemnat cu situația în care stai!

