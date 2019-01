HOROSCOP. Zodiile care adoră să fie singure. Nu ar intra niciodată într-o relație

HOROSCOP. Aceste zodii isi iubesc libertatea si nu ar da-o pentru nicio relatie.



HOROSCOP FECIOARA - Reuseste sa faca mult mai multe lucruri atunci cand nu se afla intr-o relatie. Este mult mai usor sa-si atinga obiectivele fara sa fie batut la cap. In plus, nimeni nu este indeajuns de bun pentru o relatie.

HOROSCOP SAGETATOR - Face mereu ceea ce simte, in momentul in care o simte, de aceea nu are nevoie sa ofere nicio explicatie nimanui. Este mereu in cautarea urmatoarei aventuri. Nu este romantic si ar prefera sa aiba multi prieteni, decat o relatie.

