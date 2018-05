HOROSCOPUL lunii iunie. Zodia care va avansa în carieră

Foto: pixabay.com

HOROSCOP Berbec

Multe evenimente interesante. Exista toate sansele ca in viata reprezentantilor acestui semn zodiacal sa apara interese noi. Nu trebuie insa sa treceti de la una la alta la mijloc de drum. Daca veti proceda asa, nu veti reusi nici intr-o directie, nici in cealalta. Astrologii va sfatuiesc sa profitati de toate oportunitatile care vi se deschis. Este o perioada ideala pentru noi descoperiri.

HOROSCOP Taur

Prima luna a verii le va oferi Taurilor o mare surpriza. Este foarte posibil o avansare in cariera. Problema este ca nu va puteti baza exclusiv pe noroc, pentru ca soarta va zambi numai celor puternici si perseverenti. Iunie va fi, prin urmare, o luna a carierei profesionale. Pe plan personal se observa o criza, un fel de acalmie. Sunt posibile certuri in cupluri sau familie, care va vor strica ziua.

HOROSCOP Gemeni

Veti cheltui fara noima. Situatia financiara va scapa, practic, de sub control, ceea ce va antrena o criza de moment. Din pacate, iunie nu este cea mai buna luna pentru achizitii, nici mici, nici mari. Astrologii va recomanda sa comunicati mai mult cu prietenii si rudele. La mijlocul intervalului, veti avea nevoie de sfatul unei persoane apropiate si de incredere. La sfarsitul lunii, veti ajunge in centrul atentiei si veti primi cateva oferte demne de luat in seama.

