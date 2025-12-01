Horoscop 1 Decembrie 2025. Previziuni complete pentru toate zodiile

Descoperă cum începi luna decembrie conform horoscopului pentru 1 decembrie 2025. Ziua de luni aduce energie nouă, schimbări de direcție și ocazii de progres în dragoste, carieră și bani.

Berbec (21 martie – 19 aprilie)

Intri în luna decembrie cu ambiție și entuziasm. O oportunitate profesională îți atrage atenția, iar inițiativa ta va fi apreciată. În dragoste, clarifici o situație mai veche.

Taur (20 aprilie – 20 mai)

Ziua de luni îți cere răbdare și organizare. Financiar, apare o ofertă interesantă, dar analizeaz-o cu atenție. În cuplu, atmosfera este liniștită și stabilă.

Gemeni (21 mai – 20 iunie)

Comunicarea este atuul tău principal. Primești vești bune și poți încheia un acord favorabil. În plan afectiv, un mesaj neașteptat îți schimbă starea de spirit.

Rac (21 iunie – 22 iulie)

Astrele aduc emoții puternice, dar și clarificări. La locul de muncă, cineva îți recunoaște eforturile. Dragostea devine mai armonioasă.

Leu (23 iulie – 22 august)

Ziua vine cu energie și inspirație. Te remarci ușor în discuții și poți primi o propunere interesantă. În dragoste, pasiunea crește.

Fecioară (23 august – 22 septembrie)

Ai parte de ordine și eficiență. Reușești să finalizezi o sarcină importantă. În cuplu, e nevoie de mai multă răbdare și deschidere.

Balanță (23 septembrie – 22 octombrie)

Creativitatea este la cote înalte. O colaborare artistică sau profesională îți deschide noi oportunități. În dragoste, ziua aduce echilibru și romantism.

Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)

Intuiția ta funcționează impecabil. Poți afla o informație care te ajută să iei o decizie crucială. În viața personală, conexiunile se adâncesc.

Săgetător (22 noiembrie – 21 decembrie)

Energia ta este pozitivă și expansivă. Poți începe un proiect nou sau poți călători. În dragoste, sinceritatea te apropie de cineva important.

Capricorn (22 decembrie – 19 ianuarie)

Ziua începe cu responsabilități, dar le gestionezi impecabil. O discuție financiară poate aduce vești bune. În cuplu, ai nevoie de ordine și stabilitate.

Vărsător (20 ianuarie – 18 februarie)

Inspirația te lovește din plin. Poți avea idei inovatoare utile la job. În amor, surprizele plăcute nu lipsesc, mai ales seara.

Pești (19 februarie – 20 martie)

E o zi dedicată emoțiilor și creativității. Te conectezi ușor cu oamenii și primești sprijin unde te aștepți mai puțin. Dragostea devine mai tandră.