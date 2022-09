Administrația unui oraș ocupat de ruși în Ucraina anunță evacuarea | Kievul atacă "localizat" în est, profitând că rușii și-au întărit pozițiile în sud

"Astăzi, situația ne obligă să asigurăm evacuarea populației, cel puțin a femeilor și copiilor, dat fiind că orașul este în mod constant sub teroarea atacurilor cu rachete lansate de forțele militare ucrainene, care nu se abțin de la tentativele de distrugere a infrastructurii municipale", a spus Vitali Gancev într-un material video postat joi pe Telegram.

"Nu e vorba doar de orașul Kupiansk, ci de întreg districtul Kupiansk și de districtul Izium. (Atacurile) provoacă daune materiale și morale foarte grave populației", a continuat el.

Kievul a refuzat să comenteze asupra contraofensivei pe direcția nord-est în Ucraina.

Imagini distribuite pe rețelele de socializare arată efectele tirurilor de artilerie efectuate de ucraineni în Kupiansk.

Textele care însoțesc unele postări susțin că a fost distrus cartierul general al forțelor ruse din regiune.

Russian military HQ destroyed in Kupiansk, Kharkiv Oblast



According to local reports, the HQ was located in what previously was a TV center. Kupiansk is the major logistics hub in the occupied part of Kharkiv Oblast.

