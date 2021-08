Alertă teroristă la Kabul. "Părăsiți imediat zona aeroportului!"

"Există o amenințare prezentă și foarte ridicată de atac terorist", a declarat joi ministrul australian de externe, Marise Payne, conform BBC.

Anterior, Departamentul de Stat american le-a cerut cetățenilor care așteptau la porțile Abbey, Est și Nord să plece imediat de acolo.

De asemenea, Ministerul de Externe din Regatul Unit le-a transmis britanicilor să se deplaseze într-un loc sigur și să aștepte noi instrucțiuni.

Niciuna dintre cele trei țări care au emis alerte nu au precizat în ce constă amenințarea sau cine ar putea comite atacul terorist, însă președintele american Joe Biden a argumentat cu o zi înainte că, între motivele încheierii operațiunilor de evacuare la 31 august se află și potențialele atacuri ale unei grupări afiliate ISIS.

VIDEO: Planes take off from Kabul Airport.



Western nations have warned their citizens to immediately leave the surrounds of Kabul airport over a terrorist threat, as thousands of people try to reach a dwindling number of evacuation flights pic.twitter.com/OFXamKjj4N