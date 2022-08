Amnesty International, acuzații grave la adresa Ucrainei: "Au pus civilii în pericol" | Reacția Kievului

Concluzia aparține organizației Amnesty International și este menționată într-un comunicat difuzat joi și citat de CNN.

Potrivit Amnesty International, astfel de tactici încalcă dreptul umanitar internațional și pun în pericol populația, deoarece transformă obiectivele civile în ținte militare.

"Am documentat un model al forțelor ucrainene care pune în pericol civilii și încalcă legile războiului atunci când acestea operează în zone populate", a declarat Agnes Callamard, secretarul general al Amnesty International.

"A fi într-o poziție defensivă nu scutește armata ucraineană de obligația de a respecta dreptul internațional umanitar", a adăugat ea.

Între lunile aprilie și iulie, cercetătorii Amnesty International au investigat atacurile rusești efectuate în regiunile Harkov, Donbas și Nikolaev.

Raportul Amnesty International a fost dur criticat de consilierul prezidențial ucrainean Mihailo Podoliak.

Reiterând faptul că Moscova că încearcă să "discrediteze Forțele Armate ale Ucrainei în ochii societăților occidentale", Podoliak a scris pe Twitter că "e păcat că organizații precum Amnesty (International) participă la această campanie de dezinformare și propagandă".

"Singurul lucru care reprezintă o amenințare pentru ucraineni este armata (rusă) de călăi și violatori care vin în (Ucraina) pentru a comite genocid.

Apărătorii noștri își protejează națiunea și familiile. Viețile oamenilor sunt prioritare pentru Ucraina, de aceea evacuăm locuitorii orașelor din prima linie", a continuat oficialul ucrainean.

