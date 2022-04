Antony Blinken anunță înarmarea Kievului: ”Trebuie să ne asigurăm că Ucraina are mijloacele de a se apăra”

Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a declarat duminică că Departamentul de Stat va contribui la documentarea oricăror atrocități comise de armata rusă împotriva civililor ucraineni.

”Nu poți să nu vezi aceste imagini ca pe un pumn în stomac. De la începutul agresiunii, am ieșit și am spus că suntem de părere că forțele ruse au comis crime de război și am lucrat pentru a documenta asta, pentru a furniza informațiile pe care le avem organizațiilor relevante care vor pune toate asta împreună. Și trebuie să existe responsabilitate pentru asta”, a spus Blinken.

Luna trecută, Departamentul de Stat al SUA a acuzat oficial forțele ruse de crime de război în Ucraina. Întrebat duminică dacă rușii au comis genocid, Blinken a spus: „vom privi cu atenție și vom documenta tot ceea ce vedem, vom pune totul cap la cap, ne vom asigura că instituțiile și organizațiile relevante care analizează acest lucru, inclusiv Departamentul de Stat, au tot ce le trebuie. Trebuie să evalueze exact ce s-a întâmplat în Ucraina și cine este responsabil.”

”Cred că cel mai important lucru este că nu putem deveni amorțiți de asta, nu putem normaliza asta. Aceasta este realitatea care se întâmplă în fiecare zi, atâta timp cât brutalitatea Rusiei împotriva Ucrainei continuă. De aceea trebuie să se încheie”, a adăugat Blinken.

Blinken a spus că SUA și țările NATO ajută Ucraina să obțină armele de care are nevoie, adăugând că în curând vor exista 10 sisteme de arme antitanc în Ucraina pentru fiecare tanc rusesc care se află pe teritoriul ucrainean: ”în general, ceea ce încercăm să facem este să ne asigurăm că ucrainenii au sistemele de care au nevoie, pe care să le poată folosi și să le poată folosi imediat”, a spus Blinken.

Întrebat despre perspectiva ca Ucraina să mențină neutralitatea între Occident și Rusia ca parte a încheierii negociate a războiului, Blinken a spus că administrația Biden va sprijini ceea ce ucrainenii doresc.

”Când vine vorba de viitor, noi, aliații și partenerii, vom dori să ne asigurăm că facem tot ce ne stă în putință pentru a ne asigura că acest lucru nu se poate întâmpla din nou și că Ucraina are mijloacele de a se apăra, de a descuraja alte agresiuni rusești. Așa că ne vom uita la orice putem face în sprijinul acestui tip de rezultat " a spus el.