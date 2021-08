Președintele afgan s-a adresat națiunii după ce talibanii au cucerit cea de-a 18-a capitală de provincie

Presa internațională a relatat că în anumite situații, liderii militari locali s-au predat, pur și simplu, islamiștilor.

Președintele afgan, care potrivit unor surse de la Kabul, nu ia în calcul să demisioneze, s-a declarat "pe deplin conștient" de situația din țară.

El a transmis condoleanțe familiilor soldaților uciși de talibani și a lăudat forțele afgane de apărare și securitate pentru "curajul și efortul lor" de a apăra națiunea.

Președintele a spus că autoritățile guvernamentale încearcă să-i ajute pe civilii strămutați "în cel mai bun mod cu putință".

"Vreau să vă asigur, în calitate de președinte, că toate eforturile mele se îndreptă către evitarea, în continuare, a instabilității, agresiunii și strămutărilor. Ca responsabilitate istorică, voi face totul pentru ca războiul actual să nu mai ia alte vieți nevinovate iar oamenii să nu se piardă ce au câștigat în ultimii 20 de ani (...) Din acest motiv, am lansat consultări cu liderii vârstnici, cu reprezentanții politici, conducătorii etnicii și partenerii internaționali. Consultările sunt în desfășurare și veți afla rezultatul lor foarte curând", a promis președintele, în contextul în care presa internațională relatează că insurgenții controlează poziții la doar câteva zeci de kilometri de capitala națională, Kabul.

"Întotdeauna mi-am dorit succesul și progresul țării și îmi voi continua eforturile în acest sens", a spus Ghani.

În paralel cu discursul președintelui afgan, presa internațională relata că încă o capitală provincială, Sherana, a căzut în mâinile talibanilor.

Un jurnalist local a declarat CNN că orașul a fost complet preluat de islamiști în jurul orei locale 13 (ora 11.30 la București).

La rândul său, purtătorul de cuvânt taliban Zabiullah Mujahid a spus că insurgenții au preluat controlul în oraș iar trupele guvernamentale s-au predat.

Pe rețelele sociale au apărut imagini cu combatanți talibani pe străzi și în fața biroului guvernatorului.

