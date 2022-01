Un asteroid mare cât un pod ajunge la distanța minimă de Pământ înainte de miezul nopții

Este monitorizat de Centrul NASA pentru Studiul Obiectelor din apropiearea Pământului, care se ocupă de asteroizii și cometele ce ar putea intra în coliziune cu planeta noastră.

Asteroidul 8482 (1994 PC1) a fost descoperit în 1994.

Marți noaptea, la ora 23:51 (ora României) acest corp ceresc se va apropia la o distanță minimă de planeta noastră.

Distanța minimă este 1,2 milioane de kilometri și nimeni nu se așteaptă ca asteroidul să lovească Pământul, date fiind estimările.

Specialiștii precizează că 7482 (1994 PC1) este asteroidul care se va apropia cel mai mult de Terra în următoarele două secole.

El va putea fi observat de astronomii amatori care dispun de un mic telescop.

Nu este, totuși, cel mai mare asteroid a cărui prezență a fost semnalată lângă planeta noastră.

Near-Earth #asteroid 1994 PC1 (~1 km wide) is very well known and has been studied for decades by our #PlanetaryDefense experts. Rest assured, 1994 PC1 will safely fly past our planet 1.2 million miles away next Tues., Jan. 18.



Track it yourself here: https://t.co/JMAPWiirZh pic.twitter.com/35pgUb1anq