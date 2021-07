Panică în apropierea unui stadion din Washington: Trei persoane au fost împușcate

Incidentul s-a întâmplat chiar în timpul meciului, iar mulți fani au auzit sunetele golanțelor ce zburau în afara arenei. Aceștia au început să fugă, în ciuda eforturilor organizatorilor de a-i calma.

La scurt timp a apărut poliția care a restabilit ordinea și a deschis o investigație.

Trei persoane au fost rănite de împuşcături, a declarat şeful adjunct al poliţiei din capitala federală americană Ashan Benedict, revenind asupra unui prim bilanţ ce anunţa patru persoane atinse de gloanţe.

Doi dintre răniţi se aflau într-una dintre cele două maşini implicate în incidentul armat, în timp ce o a treia persoană este o femeie care se afla pe trotuar, a spus el.

"În niciun moment în timpul incidentului, persoanele care asistau la meci în interiorul stadionului nu au fost în pericol. Nu a fost un incident de tip trăgător activ.

Totul a avut loc în afara stadionului", a mai declarat el reporterilor.

Spectatorilor li s-a cerut să părăsească locul, ceea ce o parte din ei au făcut, iar sportivii au părăsit de asemenea terenul în grabă.

