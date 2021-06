Avionul cu ziariștii care relatează turneul lui Joe Biden în Europa, împiedicat să decoleze o specie de insecte care apare o dată la 17 ani

Cicadele, insecte asemănătoare cu lăcustele, au invadat suprafețele exterioare ale aeronavei, marți după-amiază, iar responsabilii aeroportuari au informat Casa Albă despre incident.

Avionul urma să decoleze la ora locală 21 (ora 4 dimineața în România, a doua zi) însă în urma incidentului zborul inițial nu a mai avut loc.

Un alt avion a fost trimis la aeroportul internațional Dulles pentru a-i prelua pe ziariști, zborul fiind reprogramat pentru miercuri dimineață.

Președintele american urma să decoleze, tot miercuri dimineață, la bordul Air Force One, o aeronavă mai bine protejată, teoretic, împotriva invaziei cicadelor pe Coasta de Est a SUA, notează CNN.

Cicadele, insecte zgomotoase care produc un sunet similar greierilor, au eclozat în luna mai, pentru un ciclu de viață de doar câteva săptămâni și care are loc o dată la 17 ani, menționează sursa citată.

Sursă de inspirație pentru fotografii pasionați de natura exotică, cicadele pot fi uneori o adevărată bătaie de cap.

A constatat-o pe pielea sa corespondentul senior al CNN în Congresul American, Manu Raju, în timp ce se pregătea de live.

O cicadă gigantică s-a plimbat netulburată pe sacoul jurnalistului, a urcat până la gât, s-a deplasat pe ceafă unde, aparent, și-a făcut simțită prezența ciupindu-l pe Raju, care a tresărit, a exclamat cuprins de orare și a îndepărtat rapid intrusul.

Incidentul a fost comentat pe post, burtiera fiind schimbată din "Filibuster" (obstrucție la vot, n.r.) în "FiliBugster" (bug, gândac în limba engleză, n.r.)

JUST NOW: "The context is important here."@mkraju with his first public comments after he found the strength to survive an on-camera #CicadaAttack.@NewDaypic.twitter.com/Wi4Kspassl