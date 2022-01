Un bărbat a stat trei zile cu un gândac în ureche, după ce medicii i-au spus că e doar apă, în Noua Zeelandă

Wedding a făcut o baie în piscina locală din Auckland, Noua Zeelandă, vineri, când, fără să știe, un gândac i s-a strecurat în ureche. După ce a ajuns acasă, omul avea senzația că urechea-i este înfundată, așa că a mers la medic.

”Am folosit câteva picături pentru a curăța zona și am adormit pe canapea în acea noapte. Când m-am trezit dimineața și încă era înfundată, m-am dus direct la medic,” a povestit el.

Doctorul a crezut i-a intrat apă, așa că l-a sfătuit să meargă acasă și să folosească un uscător de păr. Omul simțea că ceva nu este în regulă

”Am plecat de la doctor fără nicio ușurare. Mi-am petrecut cea mai mare parte a weekendului întins pe o parte sau ținându-mi un uscător de păr în ureche. Când trebuia să mă ridic, amețeam instantaneu. Când mă întindeam, auzeam apa care se mișcă în jurul timpanului meu”, a spus el.

”În weekend am încercat tot ce am putut pentru a scăpa de acea senzație – lumânări pentru urechi, am sărit într-un picior, am mestecat gumă, am plecat la alergat”. Nimic nu a funcționat

Duminică seara, zgomotul s-a oprit brusc, dar urechea era încă înfundată, așa că bărbatul și-a făcut o rezervare la un specialist, luni.

Doctorul s-a uitat în urechea lui și și-a dat seama imediat care este problema: ”Doamne, cred că ai o insectă în ureche”, a exclamat.

”În acel moment mi-am dat seama că fiecare zgomot pe care l-am simțit în weekend era gândacul care se mișca în ureche. M-am gândit imediat la faptul că îmi pompasem aer cald și am gătit un gândac în canalul urechii tot weekendul. Mi s-a făcut rău", a spus el.

Doctorul a extras gândacul mort într-o procedură care a durat mai puțin de cinci minute. ”De fiecare dată când l-a atins, mi-am imaginat pur și simplu că strivește un gândac în timpanul meu, așa că nu eram pacientul ideal. Am simțit o ușurare instantanee... Am simțit un pop de îndată ce doctorul l-a scos", a mai povestit bărbatul.

