Atentat cu bombă într-o moschee frecventată de polițiști. Cel puțin 17 oameni au fost uciși, în Pakistan

Alți peste 80 de oameni au fost răniți, potrivit lui Mohammad Aijaz Khan, șeful poliției din Peshawar, relatează CNN.

Moscheea este situată în interiorul unui complex de clădiri ale poliției și este frecventată în special de membri ai autorităților polițienești, adaugă sursa citată.

Deflagrația s-a produs luni, în timpul rugăciunilor de la mijlocul zilei.

Primele indicii arată că un atentator sinucigaș s-a aruncat în aer în interiorul clădirii.

Bilanțul victimelor va fi, cel mai probabil, actualizat.

BREAKING: A Blast at #Peshawar Police Lines mosque, 17 killed and 83 injured. Many people are in critical condition as Suicide bomber explodes himself during Zuhr Prayer inside the mosque.

Strongly condemn every act of terrorism and extremism.#Peshawarblast#peshawarunderattack pic.twitter.com/wbd2iBO7Vd