China ridică miza în Taiwan: a trimis zeci de avioane militare spre insulă pentru a doua zi la rând

39 de avioane s-au apropiat, sâmbătă, de insula considerată de Beijing drept parte a teritoriului național.

Datele au fost comunicate de Ministerul Apărării de la Taipei.

Cu o zi înainte, 38 de avioane chineze care au venit în două valuri au efectuat manevre similare.

Autoritățile taiwaneze au arătat că raidul de vineri a implicat cel mai mare număr de aparate militare chineze într-o astfel de operațiune, însă "recordul" avea să fie doborât în următoarea zi.

La fel ca și incursiunea de vineri, cea de sâmbătă s-a desfășurat în două valuri.

20 PLA aircraft (J-16*14, SU-30*4 and Y-8 ASW*2) entered #Taiwan ’s southwest ADIZ on October 2, 2021. Please check our official website for more information: https://t.co/ga0zLOIC4d pic.twitter.com/SA59EdkJW5

Primul a fost constituit din 20 de aparate care au efectuat zboruri pe timp de zi. În al doilea val, desfășurat noaptea, au participat 19 aeronave.

În total, operațiunea Beijingului a angrenat 26 de aparate de vânătoare J-16, 10 aparate de vânătoare Su-30, două avioane de avertizare anti-submarină Y-8 și un aparat KJ-500 pentru operațiuni aeropurtate de avertizare și control.

19 PLA aircraft (J-16*12, SU-30*6 and KJ-500 AEW&C) entered #Taiwan’s southwest ADIZ on the night of October 2, 2021. Please check our official website for more information: https://t.co/Vl6bWi8Cem pic.twitter.com/6IK77Bd3wY