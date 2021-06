O clădire cu mai multe etaje s-a prăbușit la Miami. Operațiune masivă de salvare lansată de autorități

Au fost trimise echipaje de salvare și de asistență tehnică în Surfside, la aproximativ 10 kilometri de Miami Beach, unde o clădire cu mai multe etaje s-a prăbușit parțial, au anunțat autoritățile.

Poliția și pompierii acționau la fața locului cu zeci de echipe, la ora transmiterii acestei știri.

MBPD and @MiamiBeachFire are assisting the Town of Surfside at a partial building collapse located at 8777 Collins Avenue in Surfside, Florida. Multiple police and fire agencies from across Miami-Dade are assisting. Please follow @MiamiDadeFire for updated information. pic.twitter.com/8tORIfZfjY