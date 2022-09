CNN: Povestea lui Symon Hill, bărbatul arestat de poliție pentru că a protestat la proclamarea Regelui Charles al III-lea

CNN relatează că unii dintre protestatari, care au afișat pancarte cu mesajul "Nu este regele meu" cu referire la Charles al III-lea, au fost arestați, iar protestul lor a fost reprimat.

Sunt incidente care ridică semne de întrebare cu privire la felul care disidența anti-monarhică este tratată în Regatul Unit, adaugă sursa citată.

Incidentele au fost semnalate și de Liberty, un grup de susținere a drepturilor civile, care a calificat într-o declarație drept "foarte îngrijorător" faptul că poliția își folosește în mod punitiv puterile extinse "pentru a îngrădi libertatea de exprimare".

CNN menționează și povestea lui Symon Hill, un bărbat de 45 de ani din Oxford, care se întorcea acasă duminică, în jurul prânzului.

Era ziua în care Charles al III-lea a fost proclamat rege de către Consiliul de Accedere iar centrul orașului era blocat pentru o procesiune.

Hill a decis să asculte ceremonia transmisă în direct, mai degrabă decât să-și facă loc prin mulțime.

"Au început să o evoce pe Elisabeta a II-a și să-și exprime durerea pentru moartea ei. Cu siguranță nu aș întrerupe asta. Nu am intervenit niciodată într-un act de comemorare. Nu este ceva ce aș face vreodată", rememorează bărbatul

Dar când Charles a fost declarat "Unicul nostru stăpân, după lege", Hill a strigat: "Cine l-a ales?"

"Doar oamenii din apropiere ar fi putut să audă. Câțiva mi-au spus să tac. Le-am răspuns că ni se impune un șef de stat fără acordul nostru", a continuat Hill, adăugând că așa ceva ce i s-a părut "greu de suportat".

El spune că a fost bulversat de ceea ce s-a întâmplat ulterior, descriind în detaliu felul în care a fost arestat de poliție.

"Poliția a intervenit, m-a prins, m-a încătușat și m-a băgat partea din spate a unei dube de poliție. Probabil nu au trecut mai mult de cinci minute de când am strigat 'Cine l-a ales?'", a precizat bărbatul.

Odată ajuns în duba poliției, el i-a întrebat în repetate rânduri pe ofițeri în temeiul cărei legi a fost arestat.

"Nu păreau să fie foarte siguri, ceea ce este destul de îngrijorător. Cu siguranță, arestarea arbitrară nu este ceva ce ar trebui să existe într-o societate democratică", a comentat Hill.

"După ce mai mulți polițiști au vorbit între ei și cu superiorii lor prin stațiile radio, ofițerul care era cu mine în dubă mi-a spus că voi fi scos de sub arest și dus acasă, dar că voi fi contactat și mi se va cere să dau o declarație la o dată ulterioară. A spus că încă aș putea fi pus sub acuzare", a încheiat Symon Hill relatarea incidentului.

"I literally said a couple of sentences in a public street." Symon Hill recounts the moment he was arrested after asking "who elected him?" during a proclamation ceremony for King Charles. pic.twitter.com/o4cfD3EfVo

Bărbatul a adăugat că, în drum spre casă, polițiștii i-au comunicat că a fost arestat în temeiul unei legi adoptate în 2022, care extinde prerogativele poliției în ceea ce privește reprimarea protestelor.

Însă când CNN a întrebat poliția din Thames Valley cu privire la acest incident, a primit un răspuns oficial conform căruia protestatarul a fost arestat în baza Legii din 1986 privind Ordinea Publică, potrivit secțiunii care condamnă "hărțuirea, provocarea panicii sau a suferinței".

Într-o declarație pentru CNN, Steve Peers, un profesor care predă Dreptul Uniunii Europene și Drepturile Omului la Universitatea din Essex, a subliniat cât de extinse pot fi aceste noi puteri ale poliției, conform legii din 2022.

"Tot ce trebuie să faci este să găsești o persoană care se simte jignită de cineva care este acolo pentru a protesta împotriva monarhiei, în general. Nu ar trebui să fie prea greu, într-o mulțime de oameni care, în cea mai mare parte, sunt acolo să-i aducă un omagiu Reginei. În egală măsură, se poate spune că oricine ține un panou pe care scrie 'Iubim monarhia' este foarte enervant pentru cineva căruia nu-i place monarhul. Unde se va termina?", a comentat Peers.

CNN menționează și protestul lui Paul Powlesland, un avocat din Londra care, ca și Symon Hill, spune că nu a dorit să întrerupă momentele comemorative.

Powlesland a mers în Piața Parlamentului, un loc tradițional de protest politic din Londra.

"În aceste momente în care consensul este atât de uniform, libertatea de exprimare este pusă cel mai mult în pericol. Am considerat că este important să mă duc și să subliniez libertatea de exprimare", a declarat el.

Protestul său a constat în afișarea unei coli albe de hârtie.

"Nu puteam risca să scriu nimic pe hârtie, pentru că nu puteam risca să fiu arestat, întrucât trebuia să-mi reprezint clientul la tribunal a doua zi dimineață. Acesta este punctul crucial: chiar și amenințarea cu arestarea are un efect foarte înfricoșător asupra libertății de exprimare și a dreptului de a protesta", a continuat avocatul.

Powlesland a adăugat că în câteva minute a fost abordat de un ofițer de poliție care i-a confirmat că, dacă ar fi scris pe coala albă mesajul "Nu este regele meu", ar fi fost, probabil, arestat în temeiul Legii privind Ordinea Publică, pentru afișarea unui text "ofensator".

CNN a cerut Poliției Metropolitane să-și precizeze poziția față de cei care își exprimă opinii anti-monarhie.

Poliția londoneză a răspuns că "oamenii au dreptul la libertatea de exprimare și trebuie să echilibrăm drepturile protestatarilor cu cele ale altora, care doresc să jelească și să-și exprime respectul".

While thousands of people have taken to the streets of the United Kingdom to remember Queen Elizabeth II following her death last week, critics of the monarchy have used this opportunity to protest, holding signs such as "not my King" https://t.co/jWv3kw0qYk