O coloana militară rusă se îndreaptă spre Donbas

Vehiculele se îndreaptă spre nord-vest, în direcția regiunii Donbas.

Un înalt oficial ucrainean a mai spus luni că o ofensivă rusă în regiunea Donbas a Ucrainei ”a început deja”, avertizând că Rusia a continuat să adune forțe în regiune.

?Russian naval infantry battalion-sized unit with BTR-80/82-A APCs on the way to the Donbas region.



The video was filmed in the town of Matveev Kurgan in the Rostov Oblast.???



Novatek gas station spot - 47.575889,38.883525 pic.twitter.com/75gVGTS2Gg