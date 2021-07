Un bărbat dat afară din bar a intrat cu o camionetă în cârciumă și a deschis focul asupra clienților, în SUA

Mai multe persoane au fost rănite după ce bărbatul a intrat cu o camionetă în localul 278 South, sâmbătă noaptea.

El a tras în prealabil cu o armă de foc asupra clienților.

Suspectul a fost reținut cu ajutorul celor din bar, care au reușit să-i ia arma.

El a fost identificat drept Eduardo Morales, 34 de ani.

Suspectul a tras până a rămas fără muniție

Potrivit poliției, Morales a tras cu arma prin parbrizul mașinii sale până a terminat gloanțele.

"Când arma i s-a golit, a intrat cu camioneta în bar prin ușa de la intrare, rănind mai mulți clienți", a precizat poliția.

Bărbatul a încercat să dea înapoi, dar camioneta sa Dodge Ram 2500 i s-a blocat printre ruinele barului.

Potrivit primelor informații, înainte de a trage asupra clienților și a distruge barul cu mașina, Morales a fost dat afară din bar pentru că era prea beat.

Mauricio Puerto era cu prietena sa în bar în momentul când ușa localului a fost spulberată de camioneta neagră.

"Mai întâi am auzit împușcături și, după câteva secunde, camioneta a spart ușa. Primul meu instinct a fost să fug spre camionetă. Am plonjat prin geamul de pe partea șoferului. Am văzut că avea un pistol și îl reîncărca", a povestit el.

Agresorul, imobilizat de clienți, după ce a fost dezarmat

Puerto a reușit să-i smulgă pistolul lui Morales.

Poliția a confirmat că agresorul a fost imobilizat de clienți până la sosirea forțelor de ordine.

Printr-un miracol, în urma incidentului nu au fost persoane rănite grav.

O persoană a fost atinsă de unul dintre gloanțele trase de Morales dar rana este superficială. Un alt client a fost lovit de mai multe ori de camionetă și este tratat de medici.

Alți clienți aflați în bar la momentul incidentului au suferit răni ușoare.

Poliția nu a precizat imediat ce acuzații vor fi formulate împotriva bărbatului reținut.

