Experții speculează cu privire la următoarea mișcare a Rusiei | Prognoza meteo din Ucraina ar putea juca un rol important

Rasputița este o perioadă în care drumurile devin impracticabile sau dificil practicabile în Ucraina, Rusia și Belarus. Rasputița apare de 2 ori pe an: toamna (mijlocul lunii octombrie - sfârșitul lunii noiembrie) și primăvara (mijlocul lunii martie - sfârșitul luniiaprilie. Prima provine de la ploi, a doua ca urmare a topirii zăpezii.

Până acum, iarna aceasta a fost foarte blândă în mare parte din Ucraina.

Analiștii militari dezbat dacă continuarea iernii blânde ar putea afecta orice plan pentru o ofensivă. Kremlinul a negat în repetate rânduri că are vreo intenție de a ataca Ucraina, dar peste 100.000 de soldați ruși sunt adunați aproape de granițele Ucrainei, împreună cu arme grele, tancuri și rachete balistice.

Videoclipurile din rețelele de socializare din mai multe zone în care sunt desfășurate forțele ruse - unele postate chiar de soldați - arată teren moale și inundat și mult noroi.

Încălzirea climatică

Datele de la Copernicus, programul UE de observare a Pământului, arată că o mare parte din Europa de Est a cunoscut temperaturi mult peste medie în ianuarie. Ucraina a cunoscut temperaturi între 1 și 3 grade Celsius mai mari decât media ultimilor 30 de ani, una dintre multele schimbări pe care criza climatică le-a adus în această regiune.

Copernicus notează, de asemenea, că în ianuarie, „Europa de Est a fost preponderent mai umedă decât media”, iar solul din Ucraina a fost mai umed decât în ​​mod normal. Combinația înseamnă mai puțin îngheț și mai mult noroi.

Aceasta nu este o surpriză pentru Svitlana Krakovska, șefa Laboratorului de Climatologie Aplicată de la Institutul Hidrometeorologic Ucrainean din Kiev.

„Ceea ce vedem pe o traiectorie pe termen lung este un număr mai mic de zile cu acoperire de zăpadă, precum și nopți de îngheț. Cu siguranță vedem o încălzire mult mai puternică care se întâmplă aici decât media globală”, a spus ea pentru CNN.

Evaluarea SUA este că o incursiune rusă ar fi mai ușoară dacă temperatura scade.

„[Președintele rus Vladimir Putin] va trebui să aștepte puțin până când pământul va îngheța pentru a putea traversa”, a declarat președintele american Joe Biden, la o conferință de presă luna trecută.

La un briefing al Pentagonului de la sfârșitul lunii ianuarie, președintele șefilor de stat major comun, generalul Mark Milley, a spus că atunci când „pânza freatică înaltă” a Ucrainei îngheață, „se creează condiții optime pentru vehiculele rutiere și vehiculele pe roți."

Oficialii americani au spus că Putin va înțelege că trebuie să se mute până la sfârșitul lunii martie.

Dara Massicot, cercetător senior în domeniul politicilor la RAND Corporation, spune că „în timp ce terenul înghețat ar fi un bun important” pentru forțele ruse, nu este totuși un factor determinant. Este important să rețineți că rachetele ghidate de precizie și loviturile aeriene nu sunt influențați de acest factor.”

Forța militară a Rusiei

Forțele ruse s-au îmbunătățit substanțial în ultimul deceniu, spune Massicot. Forțele aeriene au dobândit o țintire și comunicații mai bune - și mulți dintre piloții săi au câștigat experiență de luptă în Siria.

„Armata rusă se antrenează pe tot parcursul anului, astfel încât au experiență cu diferite condiții meteorologice”.

Tancurile rusești - dintre care sute se află acum în apropierea graniței cu Ucraina - nu au o problemă cu terenul moale, deși probabil ar face progrese mai rapide pe terenul înghețat.

Chiar și așa, armata se mișcă la fel de repede ca coada sa logistică, vehicule care ar putea fi încetinite de vremea rea ​​„dacă ar trebui să iasă în afara drumului dintr-un anumit motiv”, spune Massicot. Ea notează că Rusia a desfășurat echipamente logistice pentru a ajuta la depășirea acestor probleme, inclusiv vehicule de recuperare și materiale de legătură.

De la sfârșitul lunii ianuarie, au fost observate și poduri cu pontoane pe convoaiele feroviare care călătoresc în Belarus.

Condițiile solului ar conta mai mult în unele locuri decât în ​​altele. Estul Ucrainei este un teren agricol, o țară ideală pentru rezervoare. Dar granița de nord cu Belarus include mii de mile pătrate de mlaștină care ar împiedica o forță de atac (cum a făcut-o cu naziștii în 1941, în timpul Operațiunii Barbarossa).

Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, „Mlaștinile pot fi dificile, în unele locuri probabil imposibil de traversat de către forțele mecanizate atunci când sunt umede”.

Depinde mult de tipul și amploarea operațiunii militare pe care Rusia le-ar putea avea în vedere. În primele etape ale unui conflict, atacurile aeriene și cu rachete ar fi mai importante decât un val de unități mecanizate.

„Cerul nu ar fi un factor pentru rachetele de croazieră sau balistice ghidate de precizie rusești, sau chiar pentru unele dintre sistemele lor de artilerie cu rază lungă de acțiune mai precise”, spune Massicot, care a fost anterior analist senior la Pentagon privind armata rusă. „Acoperirea norilor nu este în special un factor pentru locații fixe, cum ar fi instalațiile militare sau comanda și controlul în care coordonatele sunt cunoscute”.

Rusia a mutat un număr substanțial de rachete balistice Iskander, care au o rază de acțiune de aproximativ 450 km aproape de Ucraina în ultima lună.

În est, pozițiile din prima linie ucraineană nu s-au mutat de ani de zile; rachetele și artileria cu rază lungă de acțiune le-ar putea viza indiferent de vreme.

Avioanele de atac, care ar avea sarcina de a ataca unitățile ucrainene în mișcare, ar avea nevoie de cer relativ senin. La fel ar fi avioanele pentru aruncarea trupelor de asalt aerian în zona de conflict; potrivit analiștilor din apărare Janes, „au fost identificate și mai multe unități de forțe aeriene (VDV) care se desfășoară în Belarus”.

O bază de nor scăzută împiedică operațiunile aeriene, precum și recunoașterea prin satelit și ar putea diminua superioritatea aeriană considerabilă a Rusiei, ceea ce un analist militar a numit „o luptă mai dreaptă”.

Dar este o sabie cu două tăișuri. Acoperirea densă a norilor (și noaptea) le-ar permite rușilor să avanseze trupele spre liniile de pornire fără a fi detectați de sus. În cazul în care Kremlinul decide să atace, o perioadă de vreme rea, urmată de cer senin, odată ce operațiunile sunt în desfășurare, ar fi optimă.

Cerul ar conta și pentru ucraineni. Dacă ar opta pentru o apărare extrem de manevrabilă, ar avea nevoie de informații aeriene furnizate de SUA și NATO pentru a concentra resursele limitate asupra punctelor cheie pentru a opri avansul Rusiei.

Desigur, condițiile meteorologice nu sunt singura - și nici principala - considerație pentru Kremlin. Progresul (sau lipsa acestora) al negocierilor privind cererile publicate ale Rusiei trimise SUA și NATO va fi probabil factorul decisiv. Elaborarea unei justificări pentru a merge la război ar oferi un mesaj important pentru un public rus sceptic. Conturarea războiului informațional este o parte cheie a strategiei ruse.

Un climat în schimbare

Krakovska, autor al raportului Grupului Interguvernamental pentru Schimbări Climatice publicat anul trecut, spune că există o legătură clară între schimbările climatice și iernile schimbătoare ale Ucrainei.

Acest lucru este deosebit de pronunțat în estul Ucrainei, unde temperaturile de iarnă sunt cu aproximativ 3 grade Celsius mai calde în medie decât erau în anii 1960.

„Cu treizeci de ani în urmă, am fi avut acoperire de zăpadă, în special în [estul Ucrainei], timp de cel puțin trei luni din sezonul rece și am fi avut nopți de îngheț timp de aproximativ cinci luni”, a spus Kralovska.

„În 2020, nu am avut deloc iarnă, doar câteva zile au fost sub zero, și nu am avut multă zăpadă, doar puțină”.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, era ambivalent în privința încălzirii globale. În 2003, el chiar spunea că „Poate că schimbările climatice nu sunt atât de rele într-o țară atât de rece ca a noastră? 2-3 grade nu ar strica”.

Mai recent, el a recunoscut daunele pe care le face mediului Rusiei. Acum ar putea afecta calculele generalilor săi.

Vremea de iarnă în Ucraina poate fi volubilă, dar perspectivele pentru restul lunii februarie la Kiev sunt mai blânde decât media, spun meteorologii locali, cu cele mai multe temperaturi în timpul zilei cu mult peste îngheț și cu soare ocazional.

Timko, marmota proprie a Ucrainei, se pare că crede că noroiul de la Rasputița ar putea fi puțin mai devreme în acest an. Nu și-a văzut umbra când a ieșit din hibernare săptămâna trecută.