Atac sinucigaș la una din porțile aeroportului din Kabul. Pentagonul confirmă că există numeroase victime

Update 18.10: Secretarul de presă al Pentagonului a confirmat că a existat cel puțin încă o explozie, aproape de Hotelul Baron.

”Explozia de la poarta Abbey este rezultatl unui atac complex și a avut ca rezultat numeroase victime civile, și ale personalului SUA”.

Ministrul rus de externe a spus că a doua explozie de la aeroportul din Kabul a ucis cel puțin 13 oameni și a rănit alți 15

Update 17.45: Patru sau mai mulți membrii ai personalului SUA sunt printre răniți, potrivit a Departamentului de Stat american.

Update 17.40: Un oficial taliban a spus că cel puțin 11 oameni au fost uciși în atentatul sinucigaș din aeroportul din Kabul.

El a adăugat că numeroase femei și copii, precum și militari talibani au fost răniți.

Informațiile nu au fost încă confirmate, însă John Kirby, secretarul de presă al Pentagonului a declarat că există numeroase victime.

Update 17.30: Ministrul turc al apărării a declarat că ar fi fost 2 explozii în afara aeroportului din Kabul.

Acest lucru nu este confirmat încă, potrivit BBC.

Jurnalistul afgan, Bilal Sarwary, care a fost evacuat din țară acum câteva zile a spus că atacul a avut loc în zona unde le erau verificate documentele afganilor care urmau să plece.

Se pare că sinucigașul a detonat explozibilul în mulțime, înainte ca un al doilea atacator să deschidă focul.

Update 17.25: Din imaginile de pe rețelele de socializare se pot vedea mai multe victime în rândul civililor

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Update 17.00: Se pare că explozia ar fi fost cauzată de un atac sinucigaș, potrivit oficialilor.

La acea poartă se aflau câteva zeci de brtianici la coadă pentru a intra pe aeroport.

Un oficial de la Casa Alba a declarat că președintele Joe Biden a fost informat cu privire la explozie.

Explozia a avut loc la poarta Abbey unde erau desfășurate trupele birtanice. Era una dintre cele 3 porți care au fost închise din cauza amenințării unui atac terorist, potrivit BBC.

”Nu avem date despre victime din cadrul armatei britanice, dar e prea devreme să știm sigur”, a declarat Ministrul Apărării al Marii Britanii.

VIDEO: People being rushed to the hospital following reported suicide bomber attack at Kabul airport.



pic.twitter.com/ex74FpusGs