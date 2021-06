O fată de 14 ani și un băiat de 12 ani au deschis focul cu un AK 47 asupra poliției, în statul Florida

Fata de 14 ani și un băiat de 12 ani sunt autorii spargerii.

Ei au fugit dintr-un cămin pentru tineri administrat de o organizație caritabilă și au pătruns într-o casă unde au găsit numeroase arme de foc, inclusiv o pușcă automată AK 47.

Ajutoarele șerifului au fost întâmpinate cu focuri de armă de către cei doi.

Mike Chitwood, șeriful din districtul Volusia, unde a avut loc incidentul, le-a ordonat polițiștilor din subordine să facă toate eforturile pentru a detensiona situația.

"Nu știu ce să spun. Unde am greșit, dacă un băiat de 12 ani și o fată de 14 ani cred că e ok să tragi asupra forțelor de ordine?", a spus el.

"Am încercat să detensionăm situația. Am aruncat în casă un telefon mobil și am încercat să vorbim cu ei. Fata a ieșit din garaj cu o pușcă și a țintit spre polițiști. În pofida somațiilor, nu a aruncat arma și s-a întors în garaj. A ieșit a doua oară și acela a fost momentul în care polițiștii au deschis focul", a precizat el.

Infractorii minori și înarmați voiau să rezolve situația ca în jocul video GTA

Băiatul de 12 ani s-a predat după ce fata a fost împușcată în stomac și în braț.

El nu a fost rănit.

În declarația luată minorului, acesta recunoaște că cei doi au tras în mod repetat asupra polițiștilor cu un pistol, o pușcă și o armă automată luate din casa în care au intrat prin efracție.

Băiatul le-a mărturisit anchetatorilor că, atunci când i-a văzut pe polițiști în fața casei, "partenera" lui de infracțiuni a spus că va gestiona situația "precum GTA", cu referire la Grand Theft Auto (Marele Jaf Auto), jocul video în care protagoniștii dau spargeri după spargeri.

"Băiatul le-a spus detectivilor că el și fata știau că trag asupra unor polițiști și că voia să le facă rău. Sunt cuvintele unui băiat de 12 ani", a menționat șeriful Chitwood.

Băiatul a fost dat în adopție din 2017 și nu are istoric infracțional. Anul acesta, a amenințat să arunce cu o cărămidă după un responsabil al școlii unde învăța și să-l ucidă pe un alt elev.

Fata a fost implicată în incendierea unei parcele împădurite în aprilie anul curent.

Cei doi minori au tras în polițiști pe parcursul a 35 de minute

Episodul în urma căruia fata de 14 ani a fost împușcată iar companionul ei de 12 ani a fost arestat fără să fie rănit s-a petrecut marți după-amiaza.

Cei doi au fugit din cămin în jurul orei locale 17.

După două ore și jumătate, polițiștii au fost sesizați de un trecător că a auzit zgomot de geam spart la o casă din apropiere.

Polițiștii l-au contactat pe proprietar, care le-a spus că locuința ar trebui să fie goală și că în casă se găseau arme și o mare cantitate de muniție.

În timp ce înconjurau casa și încercau să îi contacteze pe cei dinăuntru, oamenii legii au fost întâmpinați cu focuri de armă.

Potrivit biroului șerifului, copiii au tras asupra polițiștilor în patru episoade separate, pe parcursul a 35 de minute.

Instituția a distribuit presei nouă minute de material video editat, colectat din camerele corporale ale ofițerilor care au participat la intervenție.

În cele din urmă, fata împușcată a ajuns la spital și este în stare stabilă.

Ea și băiatul au fost acuzați de jaf armat și tentativă de omor asupra reprezentanților forțelor de ordine.

Foto: imagine din elicopter a locuinței unde a avut loc schimbul de focuri între delicvenții minori și polițiști

