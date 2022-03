Gala Oscar 2022. A 94-a ediție a Premiilor Oscar își desemnează câștigătorii

Ceremonia începe duminucă la ora 3.00, ora României și va avea loc la celebrul Teatru Dolby (fost Kodak) din oraș.

Locația a găzduit galele Oscar în fiecare an din 2002 încoace – cu excepția anului trecut, când evenimentul a fost organizat în Gara Union din Los Angeles, amenajată în contextul restricțiilor pandemiei de COVID.

Pe fondul audiențelor slabe de anul trecut și în contextul îndepărtării de faza critică a pandemiei, organizatorii au decis să revină la formatul clasic al Galei, în speranța că vor atrage mai mulți telespectatori.

Evenimentul de luni dimineață va fi găzduit de 3 vedete: Regina Hall, Wanda Skyes și Amy Schumer.

De asemenea, Billie Eilish și Beyoncé vor oferi spectacole muzicale în timpul galei.

Chiar dacă formatul fizic al ceremoniei îmbrățișează o abordare mai tradițională, competiția va transpune audiența în era digitală.

În competiția pentru cel mai bun film se luptă producții care nu au ajuns în cinematografe

Pentru prima dată în istorie, bătălia pentru titlul de cel mai bun film se dă între două pelicule produse pentru streaming și nu pentru cinematograf: CODA (de la Apple TV+) și The Power of the dog (de la Netflix).

CODA spune povestea lui Ruby (interpretată de Emilia Jones), o tânără care visează să devină cântăreață, deși toți membrii familiei sale sunt surzi.

“The Power of the Dog,” este o adaptare după un western axat pe o poveste de familie.

Ambele filme se numără printre favoritele la Oscar, însă au de înfruntat o competiție acerbă.

Printre celelalte candidate la titlul de cel mai bun film se numără producția SF “Dune”, o ecranizare a celebrului roman cu același nume scris de Frank Herbert, precum și un remake al cunoscutei povești “West Side Story”, realizată de Steven Spielberg.

Atât Apple TV+ cât și Netflix au investit sume colosale, în ultima perioadă, în promovarea peliculelor lor nominalizate la Oscar.

Conducerile celor două companii văd obținerea unui trofeu ca pe o încununare a eforturilor lor și o confirmare a faptului că producătorii de filme pentru streaming au fost acceptați definitiv în liga celor mai mari jucători din industrie.

Avalanșă de nominalizări pentru filmele Netflix

Inițial, unii membri ai Academiei de Film au fost reticenți în a accepta astfel de pelicule printre operele nominalizate la Oscar.

Treptat însă, această rezistență a slăbit și a dispărut aproape complet în timpul pandemiei, când o mare parte din industria cinematografică a fost nevoită să se reorienteze spre distribuția în mediul digital.

Prima producție Netflix nominalizată la Oscar pentru cel mai bun film a fost “Roma”, în 2019.

De atunci, Netflix a obținut nu mai puțin de șapte nominalizări la această categorie dar, până duminică, nu și-a trecut în cont nicio statuetă.

Azi ar putea fi ziua cea mare. Filmele Netflix au, în total, 27 de nominalizări, pentru producții precum “Don’t Look Up,” “The Lost Daughter,” “Tick Tick Boom,” “The Mitchells vs. the Machines”.

Will Smith și Benedict Cumberbatch, favoriți la Oscarul pentru cel mai bun actor. Jessica Chastain și Nicole Kidman concurează la statueta pentru Cea mai bună actriță

Favoriții serii la categoria cel mai bun actor în rol principal sunt Will Smith, pentru rolul din “King Richard”, și Benedict Cumberbatch, pentru prestația din “The Power of the Dog”.

Presa de specialitate a estimat că acești protagoniști au jucat “rolul carierei lor” în filmele menționate, astfel că, ar putea fi greu de departajat.

Printre nominalizați se mai află alte două legende ale cinematografiei, care ar putea avea șanse la Oscar - Denzel Washington, în "The Tragedy of Macbeth" și Javier Bardem, în "Being the Ricardos"

La categoria cea mai bună actriță într-un rol principal, experții anticipează o cursă strânsă între trei nume celebre: Jessica Chastain ("The Eyes of Tammy Faye"), Nicole Kidman ("Being the Ricardos") și Kristen Stewart, ("Spencer").

Celelalte actrițe nominalizate la acest premiu sunt Penelope Cruz ("Parallel Mothers") și Olivia Colman ("The Lost Daughter").

Actorul și regizorul american Sean Penn îndeamnă la boicotarea premiilor Oscar, dacă președintelui ucrainean Volodimir Zelenski i se refuză oportunitatea de a se adresa participanților la ceremonia programată să înceapă luni dimineață, la ora 3, ora României.

"Îi încurajez pe toți cei implicați să realizeze că, deși ar putea fi ocazia lor de a-și celebra filmele, este o ocazie mult mai bună să iasă în față să protesteze și să boicoteze premiile Oscar, a spus la CNN cineastul în vârstă de 61 de ani.

Penn, câștigătorul a două statuete Oscar, a promis că își va distruge în public trofeele dacă președintelui ucrainean i se interzice să se adreseze ceremoniei de premiere.

El s-a întâlnit cu Zelenski în luna februarie, în Ucraina, unde filma un documentar axat pe situația care a precedat invazia rusă.

Presa americană notează că liderul de la Kiev a purtat discuții cu Academia americană de film în vederea unei apariții prin videoconferință, în timpul ceremoniei de decernare a premiilor Oscar, după modelul intervențiilor pe care Zelenski le-a avut în forurile legislative ale mai multor țări, inclusiv în Congresul de la Washington.

"Înțeleg că s-a luat decizia de a nu face acest lucru", a spus Penn, referitor la intenția lui Zelenski de a vorbi la gala Oscarurilor.

"Dacă Academia a ales să nu o facă, dacă prezentatorii au ales să nu acorde o platformă de exprimare conducerii ucrainenilor, care încasează gloanțe și bombe pentru noi, împreună cu copiii pe care încearcă să-i protejeze, atunci cred că toți acei oameni părtași la decizie și fiecare părticică a acelei decizii vor fi constituit cel mai obscen moment din toată istoria Hollywood-ului. Și sper că nu se va întâmpla așa, dar, dacă se va întâmpla, sper că participanții vor părăsi ceremonia", a concluzionat Sean Penn.

Foto: Will Smith, Jessica Chastain, Benedict Cumberbatch și Nicole Kidman, nominalizați la Oscar