Guvernul din Haiti închide granițele și impune legea marțială după asasinarea președintelui. Au apărut și primele fake news, care indicau o operațiune DEA

Premierul haitian (foto) a spus, într-un mesaj adresat populației, că nu dorește ca țara să cadă pradă haosului.

El s-a angajat să îi aducă în fața justiției pe cei implicați în asasinarea președintelui.

"Vă cer tuturor să rămâneți calmi (...) Atacul (asupra președintelui) a fost bine coordonat și desfășurat de un grup bine antrenat și înarmat. Doresc să vă asigur că îi vom aduce în fața justiției pe ucigașii președintelui. Rămâneți calmi și lăsați autoritățile să își facă treaba. Nu dorim ca țara să fie cuprinsă de haos", a menționat el.

Joseph a precizat că decizia de a impune starea de asediu a fost luată în cadrul Consiliului de miniștri.

Starea de asediu este a doua cea mai gravă situație, fiind precedată de starea de urgență.

Ultima și cea mai restrictivă decizie este starea de război, notează CNN.

Starea de asediu înseamnă închiderea granițelor și impunerea temporară a legii marțiale.

Poliția și armata au prerogativa de a aplica legea, adaugă sursa citată.

Între timp, presa semnalează apariția informațiilor false, menite să inducă ideea unei acțiuni americane menită să-l înlăture de la putere pe președintele din Haiti.

Miami Herald, de pildă, notează că într-o înregistrare ce surprinde momentul atacului asupra reședinței private a lui Jovenel Moise, se aude o voce care anunță la megafon: "Este o operațiune DEA".

DEA este agenția anti-drog din SUA.

Însă un oficial de rang înalt din guvernul haitian a spus că agresorii nu erau agenți DEA, ci mercenari, menționează publicația citată.

Înregistrarea, care între timp s-a răspândit pe rețelele sociale, arată cum bărbați în negru, înarmați, aleargă în zona reședinței prezidențiale.

Pe înregistrare se aud mai multe focuri de armă.

Here are the mercenaries that assassinated the tyrant of #Haiti. They were Spanish speaking! Who hired them? Where was his security? Clearly, he was taken out by the same entities (local bourgeoisie mafia or foreign imperialists) that imposed him on the people. pic.twitter.com/6JKjgeBD2n