Incendiu uriaș în Donețk. Ce dezvăluie imaginile despre țința lovită de armata ucraineană

Agenția rusă TASS a relatat că focul a fost semnalat la un depozit de combustibil petrolier din districtul Budionovski, după tiruri de artilerie efectuate de armata ucraineană.

Un corespondent TASS aflat în Donețk a precizat că incendiul putea fi văzut în mai multe zone din orașului, iar flăcările ajungeau la câteva zeci de metri înălțime.

Conform sursei citate, au fost incendiat rezervoare de combustibil și lubrifianți.

"Ca urmare a bombardamentului de peste noapte în districtul Budionovski, a avut loc un incendiu la un depozit de carburanți", a scris pe Telegram Aleksei Kuzmin, primarul prorus din Donețk.

Nu au existat victime iar focul a fost lichidat marți dimineață, în jurul orei locale 10:00, a precizat primarul.

Imagini filmate marți arătau că fumul încă se ridica la fața locului, la mai multe ore de la declanșarea incendiului.

Kievul, care comentează rareori atacurile asupra infrastructurii din Donețk, a atacat luna aceasta mai multe depozite de combustibil și muniții din teritoriul așa-numitei Republici Populare, amintește CNN.

Pe de altă parte, oficialii ucraineni au confirmat că, după ce forțele de apărare au primit artilerie și obuziere cu rază lungă din Occident, armata se concentrează pe atacarea logisticii și a pozițiilor de comandă rusești.

❗️#Ukrainian Armed Forces Strategic Communications Department: An oil depot in the #Budyonnivskyi District of the occupied #Donetsk is on fire. Preliminarily, the enemy's fuel and lubricant warehouse has been eliminated. pic.twitter.com/Cii8XdzVEM