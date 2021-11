Șamanul QAnon va putea oficia în închisoare. Justiția americană i-a dat o pedeapsă exemplară

Desemnat de procurori drept o figură emblematică a mulțimii care a asaltat sediul Legislativului american, bărbatul în vârstă de 34 de ani a primit o sentință de 41 de luni de închisoare (3 ani și cinci luni).

Atacul i-a adus lui Chansley o celebritate uriașă deși, în condițiile date, de neinvidiat: fotografiile sale cu pieptul gol, înfășurat în drapelul american și purtând pe cap o căciulă îmblănită, cu coarne, au fost amplu distribuite de presă și de rețelele sociale.

CNN notează că sentința pronunțată de judecătorul Royce Lamberth a venit după ce Departamentul american de Justiție a cerut o sancțiune aspră, menită să servească drept exemplu printre participanții la revolta din 6 ianuarie.

Această pedeapsă va servi, probabil, drept referință pentru sentințele ce vor fi pronunțate în cazul altor inculpați pentru tulburările de la Capitoliu.

Sursa citată amintește că aproximativ 700 de persoane au fost puse sub acuzare după 6 ianuarie, pentru o largă varietate de infracțiuni.

Șamanul QAnon i-a transmis "trădătorului" Mike Pence: "Justiția e pe drum"

Instanța a reținut că Chansley a condus un grup de protestatari prin Capitoliu, fiind unul dintre primii 30 de participanți la revolte care au pătruns în clădire.

Purtând steagul american pe un băț cu vârf ascuțit, pe care acuzatorii l-au catalogat drept armă, Chansley s-a îndreptat către pupitrul Senatului, eliberat anterior în grabă de vicepreședintele Mike Pence, căruia mulțimea îi cerea moartea prin spânzurare.

El a conceput un mesaj pentru Pence, considerat trădător de adepții lui Donald Trump.

"E doar o chestiune de timp, justiția e pe drum", a scris Chansley pe hârtia lăsată în Senat.

"S-a transformat, el însuși, în imaginea revoltei, nu-i așa? La bine sau la rău, el s-a transformat în însăși imaginea întregului eveniment", i-a spus judecătorul avocatului lui Chansley.

În timpul procesului, acuzatul a susținut că regretă pentru că a încălcat legea și a pretins că nu este adept al insurecției sau terorist.

Șamanul QAnon, referințe la Gandhi și la filmul "Shawshank Redemption"

El l-a citat pe judecătorul Clarence Thomas de la Curtea Supremă a SUA și a invocat filmul "Shawshank Redemption", care spune povestea unui avocat acuzat pe nedrept de crimă și condamnat la 20 de ani de închisoare.

"Lucrul cel mai dificil este că știu că sunt vinovat. Să mă uit în oglindă să știu că am făcut rău. În cel mai înalt grad. Am ajuns la carceră din cauza mea. Din cauza deciziei mele. Am încălcat legea. Trebuie să fac ce ar face Gandhi și să îmi asum răspunderea. Nu există dubii sau justificări în legătură cu asta. Așa procedează oameni de onoare", a declarat el în instanță, angajându-se să nu mai încalce legea niciodată.

Calificând declarația acuzatului drept "cea mai notabilă pledoarie auzită în ultimii 34 de ani", judecătorul i-a retezat lui Chansley speranțele la o sentință mai ușoară, spunându-i: "Ce ai făcut este îngrozitor, după cum ai recunoscut".

Șamanul QAnon i-a cerut lui Trump să-l grațieze

Magistratul a adăugat că faptele comise nu pot justifica o pedeapsă mai blândă.

CNN mai amintește că, după ce a fost arestat, "șamanul QAnon" i-a cerut lui Donald Trump, încă președinte, să-l grațieze.

El a făcut greva foamei pentru a primi în închisoare mâncare bio și a vorbit din detenție, fără a avea permisiunea, pentru emisiunea TV "60 minutes" a postului CBS.

În septembrie, inculpatul a pledat vinovat la acuzația de obstrucționare a validării rezultatelor electorale de către Congresul SUA.

