Jason Momoa și soția lui, Lisa Bonet, s-au despărțit după 16 ani

La vremea când s-a îndrăgostit de Lisa Bonet, Jason Momoa avea doar opt ani și o urmărea, la fel ca mulți alții, în „The Cosby Show”, în care ea interpreta personajul Denise Huxtable. Cu un stil excentric și unic, Lisa Bonet a furat multe inimi.

Într-un interviu acordat pentru „The Late Late Show with James Corden”, Jason Momoa a povestit: „A fost mai mult decât iubire la prima vedere. Am văzut-o la televizor și am spus ceva de genul: «Mami, pe ea o vreau». M-am gândit: «Te voi urmări pentru tot restul vieții mele și te voi avea». Întotdeauna mi-am dorit să o întâlnesc. Ea a fost întodeauna o regină”.

Însă, Jason Momoa, cunoscut mai ales pentru interpretarea personajelor Ronon Dex din „Stargate Atlantis”, Khal Drogo din „Urzeala Tronurilor/ Game of Thrones”, dar și a rolului principal din „Aquaman”, i-a spus această povestea soției lui abia după ce au devenit părinți pentru a doua oară.

Prima întâlnire a lui Jason Momoa cu iubirea vieții lui a avut loc mai târziu, într-un club de jazz din Los Angeles, prin intermediul unor prieteni comuni, la începutul anului 2004.

„M-am întors și am văzut-o, iar eas-a prezentat. M-am întors spre prietenul meu și m-am prefăcut că țip. Aveam un spectacol de artificii în suflet”, a povestit el.

Lisa Bonet a mai fost căsătorită, din 1987 până în 1993 cu Lenny Kravitz, cu care are o fată, Zoe, în vârstă de 31 de ani.

Cei doi s-au căsătorit în 2017.

Jason Momoa și Lisa Bonet au fost văzuți ca un cuplu nonconformist. Cei doi au împreună doi copii cu nume inedite - o fiică, Lola Iolani Momoa, în vârstă de 13 ani, și un fiu, Nakoa-Wolf Manakauapo Namakaeha Momoa, în vârstă de 12 ani. Numele lor înseamnă „șoim regal”, respectiv „războinic, putere, ploaie și întuneric”.

Jason Momoa și Lisa Bonet au lansat miercuri o declarație comună postată pe Instagram, anunțând că pun capăt căsătoriei.

„Cu toții am simțit tensiunile și schimbările acestor vremuri de profundă transformare… O adevărată revoluție are loc peste tot în lume, iar acest fapt s-a răsfrânt și asupra familiei noastre… Am resimțit cu toții schimbările seismice care au loc, se arată în declarație. „Și așa, vă împărtășim veștile familiei noastre: am hotărât să ne despărțim.”

În declarația lor, cuplul a scris că au decis să vorbească despre schimbările provenite în relația lor „nu pentru că considerăm că este demnă de știri; ci pentru ca, pe măsură ce ne desfășurăm viața, să putem face acest lucru cu demnitate și onestitate".

"Dragostea dintre noi continuă, evoluând în moduri în care dorește să fie cunoscută și trăită. Ne eliberăm unii pe alții, pentru a fi ceea ce învățăm să devenim....Devotamentul nostru este de neclintit față de această viață sfântă și pentru copiii noștri. Ne rugăm ca dragostea să învingă”.

