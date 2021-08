Noi imagini ale dramei din Afganistan: sute de oameni înghesuiți într-un avion militar care a decolat din Kabul

Surse oficiale spun că în prezent pista aeroportului este liberă, după ce, luni, mii de oameni disperați să fugă din țară au invadat-o.

Forțele SUA, care controlează locația, au oprit temporar toate zborurile în cursul zilei de ieri, din cauza haosului.

Presa internațională consemnează că șapte oameni au murit la aeroport în momentele dramatice în care mulțimea nu a mai ținut cont de nimic și a asaltat avioanele în timp ce acestea rulau pe pistă, agățându-se de roțile aeronavelor.

Doi oameni au murit după ce au căzut de pe aparatele care decolau și s-au zdrobit de asfaltul căii de rulare.

Amploarea dramei afganilor care nu concep să-și continue viața sub un regim taliban este descrisă prin fotografii-document emoționante, cum este cea postată pe Twitter de Ian Bremmer, profesor la Universitatea Columbia din New York.

În imagine se văd sute de civili înghesuiți în cala unui avion militar american care a decolat din Kabul.

Aproape 650 de oameni au ocupat spațiul de transport într-un aparat conceput să transporte de patru ori mai puțini pasageri.

Presa internațională notează că avionul, de tip C-17 Gobemaster III, a ajuns în siguranță în Qatar.

Inside a US transport taking off from Kabul. Extraordinary. pic.twitter.com/rAAeFb2QQb