Loretta Lynn, legenda muzicii country, a murit la vârsta de 90 de ani

Loretta Lynn, legenda muzicii country, a murit în locuința ei din Hurricane Hills, Tennessee, la vârsta de 90 de ani.

Sursa foto: Colaj Facebook Loretta Lynn

Anunțul a fost făcut de familia artistei.

„Prețioasa noastră mamă, Loretta Lynn, a murit liniștită în această dimineață, 4 octombrie, în somn, acasă, în iubita ei fermă din Hurricane Mills”, a transmis familia artistei, potrivit CNN.

Într-o carieră care a durat șase decenii în muzica country, Loretta Lynn a lansat mai multe albume de aur.

A avut hituri precum „You Ain’t Woman Enough”, „Don’t Come Home A-Drinkin’”, „One’s on the Way”, „Fist City” și „Coal Miner’s Daughter”.

Piesele ei au devenit celebre pentru temele lor despre dragoste, sex, infidelitate și chiar despre controlul nașterilor, de care chiar și unele vedete rock se fereau.

„Nu am fost prima femeie din muzica country”, a spus Lynn pentru Esquire în 2007. „Am fost doar prima care a stat acolo și a spus ce credeam despre ce era viața.”

Una din cele mai cunoscute melodii ale ei „Coal Miner's Daughter” a fost inclusă în Grammy Hall of Fame în 1998.

A primit un premiu Grammy pentru întreaga viață în 2010, iar în 2013, a primit premiul Medalia Prezidenţială a Libertăţii.

Președintele Barack Obama a spus că Lynn „a dat voce unei generații, cântând despre ceea ce nimeni nu voia să vorbească și spunând ceea ce nimeni nu voia să se gândească”.

Cariera și legenda ei au continuat să crească abia în ultimii ei ani, pe măsură ce a înregistrat piese noi, a făcut turnee constant și a atras publicul fidel până la 80 de ani.

Un muzeu și o fermă sunt dedicate lui Lynn la casa ei din Hurricane Mills, Tennessee.

„Munca te ține tânăr”, a spus ea lui Esquire în 2007.

„Nu mă voi opri niciodată. Și când o voi face, va fi chiar pe scenă. Asta va fi.”