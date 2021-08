Fost combatant SUA în Afganistan: "Politicienii din Washington ne-au mințit 20 de ani ca să meargă înainte războiul. Au apucat tot ce-au putut"

Prima: De 20 de ani, politicienii, elitele și liderii militari din Washington ne-au mințit în legătură cu Afganistan.

A doua: Ce s-a întâmplat în ultima săptămână era inevitabil și oricine susține altceva continuă să vă mintă.

Știu, pentru că am fost acolo".

Așa începe confesiunea fostului militar Lucas Kunce (foto), candidat pentru Senatul american din partea Partidului Democrat.

El a servit de două ori în Afganistan în unități operative speciale, a învățat paștu și a vorbit cu cei de acolo: civili, elite locale, aliați și chiar talibani.

Fost combatant în Afganistan: Armata afgană, un program din care au înhățat tot ce au putut

"Adevărul este că programul de creare a Forțelor de Securitate Naționale afgane a reprezentat un program de slujbe susținut de contribuabilii american. Un program de joburi militare ocupat de personal non-militar sau de 'soldați de hârtie', care n-au existat în realitate, precum și de o hoardă de membri ai elitelor, care au apucat tot ce s-a putut, când s-a putut. Probabil că n-ați știut. Asta-i ideea. Și nu s-a întâmplat doar în Afganistan. La fel v-au mințit și despre Irak", acuză fostul combatant american.

El relatează că a condus o echipă de militari din infanteria marină a SUA care avea menirea de a-i antrena pe irakieni. La sosire, a primit o hartă cu codul coloristic al semaforului, care atesta pregătirea forțelor irakiene. Cei cu "verde" erau buni. Cei cu galben necesitau pregătire suplimentară. Iar cei cu roșu nu erau capabili în nicio măsură.

"Am fost încântat să văd progresele lor pe hârtie, până am ajuns să lucrez efectiv cu ei. Am încercat să modific harta pentru a reflecta realitatea nivelului de instruire al irakienilor, dar am fost rapid redus la tăcere. Calificativele nu puteau fi ajustate în jos. Asta era înțelegerea.

Era genul de minciună care face ca războiul să meargă înainte.

Fost combatant în Afganistan: Trebuia să ne retragem în 2002

Așa că, atunci când oamenii mă întreabă dacă am făcut ceea ce trebuie prin retragerea din Afganistan în 2021, răspund sincer: 'Nu, deloc!' Ceea ce trebuia făcut era să ne retragem în 2002. În 2003. Fiecare an în care nu ne-am retras a fost fructificat de talibani pentru a-și ameliora abilitățile și tacticile împotriva noastră, cea mai bună forță combatantă din lume. După 20 de ani, două mii de miliarde de dolari cheltuiți și aproape 2.500 de vieți americane pierdute, este prea târziu ca în 2021 să iei decizia corectă", susține Kunce.

El denunță aplecarea decidenților politici de la Washington de a face cheltuieli exorbitante, de 6,4 mii de miliarde de dolari în Orientul Mijlociu, pentru "construirea identităților naționale".

"Merităm mai mult. Ar trebui să începem o construcție națională la noi acasă. N-am crezut că va fi o propunere controversată, însă vedem deja, în Washington, aceiași arhitecți ai dezastrului din Orientul Mijlociu opunându-se ideii de a investi o fracțiune din această sumă pentru construcția propriei noastre țări.

Minciunile despre Afganistan contează, nu doar din cauza banilor cheltuiți sau a vieților pierdute, ci pentru că sunt relevante pentru lipsa sistematică de onestitate care distruge țara noastră din interior", concluzionează fostul combatant, care a precizat că a pierdut doi camarazi pe parcursul misiunilor sale militare în teritorii străine.

