Mumie peruviană veche de cel puțin 800 de ani, găsită de arheologii din Lima

Cercetătorii de la Universitatea Națională din San Marcos au găsit cadavrul păstrat în subteran în mijlocul unei piețe a orașului, pe situl arheologic Cajamarquilla, la aproximativ 25 de kilometri de Lima.

Mumia a fost legată cu frânghii și cu mâinile acoperindu-și fața, în ceea ce cercetătorii spun că este un obicei funerar din sudul Peruanului. Vârsta mumiei arată că datează din timpurile prehispanice și chiar precede civilizația incașă care a înființat cea mai cunoscută cetate Machu Picchu din Peru în secolul al XV-lea.

„Descoperirea acestui rezident aruncă o nouă lumină asupra interacțiunilor și relațiilor din vremurile prehispanice”, a spus Pieter Van Dalen Luna, unul dintre arheologii care au făcut descoperirea.

El a spus pentru CNN că mumia era cel mai probabil un tânăr între 25 și 30 de ani care venise din munți la Cajamarquilla, un fost centru comercial plin de viață în epoca precolumbiană.

