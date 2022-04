Nor chimic la Lugansk, după tirurile armatei ruse

În urma incidentului, în zonă s-a format un nor chimic de fum toxic, transmite corespondentul CNN.

Nu se știe cât acid azotic se afla în cisternă, însă substanța este foarte toxică.

Serghei Gaidai, șeful administrației militare Lugansk, a declarat că rezervorul de acid a primit o lovitură directă.

"E preferabil să așteptați în case. Acidul se descompune după ploaie. Însă nu știe nimeni când o să plouă. Urmăriți norul de culoare roz și, dacă se mișcă în direcția voastră, adăpostiți-vă în case și așteptați", a spus oficialul ucrainean.

Details about the hit on the nitrogen tanker in Rubizhne from the head of the Luhansk OVA Sergei Gaidai

"This liquid is quite toxic and we don't know where this toxic cloud will go. We are watching the wind and waiting for rain."