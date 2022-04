Papa Francisc a desfășurat steagul Ucrainei la Vatican și l-a sărutat | "Asistăm la neputința organizațiilor internaționale"

În cadrul audienței generale susținute miercuri la Vatican, Francisc a făcut apel la încetarea la oprirea atrocităților consemnate la Bucha, unde cadavrele civililor au fost găsite pe străzi, după retragerea rușilor.

"Se petrec și mai multe cruzimi îngrozitoare, chiar și împotriva civililor, femeilor și copiilor. Sunt victime al căror sânge nevinovat strigă și imploră", a spus el.

Papa a desfășurat un steag ucrainean, despre care a spus că "provine din orașul martir-Bucha", și l-a sărutat.

Gestul a fost primit de public cu aplauze.

Pope Francis lifts his voice to lament the massacre that occurred while Russian troops held the suburban town of Bucha, near Kyiv.https://t.co/DXUgMZNIjj pic.twitter.com/ycXUbSMZsX