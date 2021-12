Diferențe uriașe între persistența imunității vaccinurilor ARN mesager și Johnson & Johnson. Șeful BioNTech: "Nu așteptați vaccinul pentru Omicron, faceți-vă doza booster!"

Centrul american pentru Prevenirea și Controlul Bolilor recomandă doze booster pentru toți adulții care au primit a doua doză de vaccin Moderna sau Pfizer/BioNTech, notează CNN.

În cazul vaccinului în doză unică de la Johnson & Johnson, intervalul recomandat pentru doza booster este la cel puțin două luni de la doza inițială.

Două studii publicate din Israel arată că dozele booster administrate cu vaccin Pfize reduc infecțiile cu COVID de 10 ori iar mortalitatea, cu 90%.

Rezultatele, publicate în The New England Journal of Medicine, examinează efectele campaniei de vaccinare derulate de autoritățile israeliene, care au oferit doze booster tuturor persoanelor în vârstă de cel puțin 12 ani, pe fondul răspândirii variantei Delta, astă vară.

Decesele și cazurile severe erau deja la un nivel scăzut printre persoanele complet vaccinate iar dozele suplimentare au redus și mai mult acești indicatori.

Apar tot mai multe dovezi că dozele booster nu doar că refac imunitatea în fața coronavirusului, ci îmbunătățesc apărarea organismului în fața noilor variante, remarcă CNN.

Șeful BioNTech le cere oamenilor să nu aștepte vaccinul pentru Omicron și să-și facă doza booster

Pe baza noilor rezultate, autoritățile iau în calcul modificarea definiției de "persoană complet vaccinată", această expresie urmând să desemneze, în viitorul apropiat, persoanele cărora li s-au administrat trei doze de vaccin.

În prezent, în SUA, o persoană este considerată complet vaccinată la două săptămâni după a doua doză de vaccin anti-COVID de la Pfizer și Moderna și la două săptămâni de la doza unică de Johnson & Johnson.

AstraZeneca nu apare în definițiile autorităților americane pentru că acest vaccin nu a fost autorizat în SUA.

Ugur Șahin, directorul BioNTech, partenerul german al Pfizer, spune că, pe baza datelor referitoare la varianta Omicron, schema completă pentru vaccinul companiei sale ar trebui să includă, din start, trei doze, în loc de două doze plus doza booster.

Pfizer și BioNTech lucrează în prezent la un vaccin care să ofere protecție împotriva Omicron și se estimează că acesta va fi disponibil până în luna martie.

Până atunci, Șahin îi sfătuiește pe cei eligibili pentru doza booster să nu aștepte.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal