Zeci de femei au dat în judecată Pornhub. Ele susţin că nu şi-au dat consimţământul pentru publicarea unor clipuri

Avocaţii celor 34 de femei reclamante acuză Pornhub şi compania-mamă MindGeek, unul dintre giganţii mondiali ai internetului pentru adulţi, că sunt "o întreprindere infracţională clasică", al cărei model de afaceri se bazează pe exploatarea în scopuri financiare a unui conţinut sexual ne-consensual.

Dintre cele 34 de reclamante, care locuiesc în Statele Unite sau în străinătate, toate, cu excepţia uneia, au dorit să rămână anonime.

Paisprezece susţin că erau minore în momentul faptelor şi, ca atare, au fost "victime ale traficului sexual de copii".

Toate femeile acuză Pornhub că ar fi încărcat videoclipurile, primite cel mai adesea de la iubiți sau agresori, fără ştirea şi consimţământul lor şi solicită despăgubiri pentru prejudiciul suferit.

Singura care a vorbit public în presă este Serena Fleites. În 2014, ea a aflat că un videoclip în care iubitul ei a forțat-o să apară când avea doar 13 ani apăruse pe Pornhub.

Cu toate că acel clip titra explicit că este vorba despre o „brunetă de 13 ani”, el a rămas pe site până când adolescenta, dându-se drept mama ei, a solictat Pornhub să-l retragă.

Platforma a dat însă curs cererii după câteva săptămâni, timp în care videoclipul a rămas online, mai susține reclamația.

"E timpul ca aceste companii şi indivizii care au profitat de pe urma conţintului ilegal să plătească pentru asta", a spus reclamanta.

" M-am implicat în acest proces pentru că vreau dreptate pentru mine şi pentru celelalte victime care nu au curaj să vorbeaască", a mai adăugat ea.

Gigantul MindGeek deține peste 100 de site-uri pornografice, printre care Porhhub, RedTube, Tube8 și YouPorn. Acestea ar însuma aproximativ 3,5 miliarde de vizite în fiecare lună.

MindGeek a respins acuzațiile în fața presei americane, numindu-le „total absurde” și „categoric false”.

În decembrie 2020, o anchetă New York Times a acuzat Pornhub că este „infestată” cu videoclipuri ce au legătură cu abuzul de minori şi violuri, învinuiri pe care site-ul le-a respins.

Într-un comunicat, Pornhub a spus că acuzaţiile sunt „absurde, complet nechibzuite şi în mod categoric false”.

Conţinutul de pe Pornhub poate fi accesat gratuit, dar utilizatorii pot plăti lunar o taxă pentru un streaming video la o calitate mai bună şi conţinut extra.

Încărcat în mare parte de comunitatea platformei, conţinutul este public. Totuşi, compania a spus că fiecare clip încărcat este analizat de moderatori.

„Pornhub are toleranţă zero pentru conţinut ilegal şi anchetează orice plângere sau acuzaţie făcută în legătură cu acesta”, a transmis compania.

