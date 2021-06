Rafael Nadal și-a anunțat retragerea de la Wimbledon și Jocurile Olimpice

Nadal a precizat, într-o serie de mesaje pe contul său de Twitter, că "o astfel de decizie nu este, niciodată, ușor de luat".

"Însă, după ce mi-am ascultat corpul și am discutat cu echipa mea, am înțeles că este decizia corectă", a explicat sportivul câștigător a 20 de titluri de Grand Slam.

"Obiectivul este de a-mi prelungi carierea și de a continua să fac ceea ce mă face fericit, și anume să concurez la cel mai înalt nivel și să lupt în continuare pentru acele obiective profesionale și personale la cel mai ridicat nivel competițional", a continuat el.

"Faptul că între Roland Garros și Wimbledon sunt doar două săptămâni nu face situația mai ușoară din perspectiva recuperării mele, după un sezon pe zgură care este întotdeauna solicitant. Au fost două luni de efort intens iar decizia luată ține cont de perspectiva pe termen mediu și lung", mai spune Rafael Nadal.

Hi all, I have decided not to participate at this year’s Championships at Wimbledon and the Olympic Games in Tokyo. It’s never an easy decision to take but after listening to my body and discuss it with my team I understand that it is the right decision