De la urcarea pe tron, regina Elisabeta a întâlnit 13 preşedinţi SUA

Istoria mondială s-a schimbat de când Elisabeta a II-a a fost instaurată regină, în 6 februarie 1952, pe când avea doar 26 de ani. Tânăra a devenit de atunci una dintre cele mai influente personalități din lume, iar alăturarea ei cu președinții americani au scos în evidență această mare putere.

Pe Harry Truman, Elisabeta l-a întâlnit în 1 noiembrie 1951, pe vremea când încă era prințesă. Cei doi au avut parte de o întâlnire oficială la Ambasada Canadei din Washington.

Președintele american i-a întâmpinat pe prințesă și soțul său, Prințul Philip, cu urarea: “când veți pleca, ne veți îndrăgi chiar mai mult decât ați făcut-o până acum.”

La peste 20 de ani de când a părăsit Casa Albă, președintele Herbert Hoover a cunoscut-o pe Regina Elisabeta în anul 1957, tot in SUA, la New York. La întâlnire a participat și Robert Wagner, primarul New York-ului, la un prânz ținut la Hotelul Waldorf-Astoria, în 21 octombrie 1957.

Castelul Balmoral din Scoția a fost locul în care Elisabeta a II-a l-a întâmpinat pe președintele Dwight Eisenhower, în 29 august 1959.

Președintele John F Kennedy a fost invitatul Reginei Marii Britanii la Palatul Buckingham, în 5 iunie 1961. Soții Kennedy au fost primiți la o cină a cărei amfitrioană a fost chiar suverana britanică.

Elisabeta a II-a și premierul Edward Heath i-au primit la Chequers, reședința de vacanță a primului-ministru, pe Richard și Patricia Nixon, președintele SUA și Prima Doamnă, în 3 octombrie 1970. Nixon a fost de două ori în Marea Britanie pe parcursul mandatului său, Lyndon Johnson, predecesorul său, a fost singurul șef de stat american care nu a întâlnit-o pe regină.

Gerald Ford a fost cel care s-a apropiat mai mult de Elisabeta, căci cina de la Casa Albă, din 17 iulie 1976, a fost urmată de un dans între cei doi. Piesa aleasă de trupă a fost “The Lady is a Tramp”.

Regina a vizitat SUA alături de Prințul Philip, iar evenimentul din Washington a fost dat tocmai în cinstea cuplului regal.

Jimmy Carter a fost președintele care a refuzat să se incline în fața Majestății Sale și a ales să o sărute pe obraz, cu ocazia vizitei oficiale de la Palatul Buckingham, din 1 mai 1977. În epocă s-a spus că Elisabeta i-a cam purtat pică lui Carter pentru gestul său.

Anul 1982 a fost marcat de vizita lui Ronald Reagan la Castelul Windsor, din 8 iunie 1982, unde a călărit alături de suverana Marii Britanii. Elisabeta i-a întors vizita în 3 martie 1983, când a mers în San Francisco.

Reagan este și primul președinte american care a fost făcut cavaler în peste 35 de ani de către Regină. Ceremonia a avut loc în 14 iunie 1989 la Palatul Buckingham din Londra.

Președintele Bill Clinton s-a întâlnit prima dată cu regina în 1994, iar ultima dată în 2000. Clinton, Hillary, soția lui, și Chelsea, fiica acestora, au fost întâmpinați de Maiestatea Sa la Palatul Buckingham, în 14 decembrie 2000. Clinton s-a întâlnit cu regina la sfârșitul vizitei sale de trei zile în Irlanda, Irlanda de Nord și Anglia.

George Bush și soția sa Barbara i-au primit în vizită la Washington pe Elisabeta a II-a și pe Prințul Philip în mai 1991.

George W. Bush a fost întâmpinat de Regina Elisabeta și de Tony Blair, premierul Marii Britanii, în 19 noiembrie 2003. Președintele și soția sa au stat o noapte la Palatul Buckingham din cauza unor probleme de securitate. În 2007, Bush și Laura, soția sa, au găzduit un banchet în cinstea conducătoarei Marii Britanii, la Casa Albă.

1 aprilie 2009 a fost data la care Barack Obama a întâlnit-o pe Elisabeta, cu ocazia summitului G-20. Vizita s-a repetat în mai 2011, când regina l-a invitat pe șeful statului și pe soția acestuia la Palatul Buckingham. Anul acesta, Barack și Michelle Obama au sosit în Anglia în 22 aprilie, la doar o zi de la aniversarea celor 90 de ani ai Reginei.

Donald Trump, care impreuna cu Melania Trump au luat ceaiul la Castelul Windsor, in iulie 2008, iar in anul urmator cei doi au efectuat o vizita la Palatul Buckingham.

Pe 13 iunie, la finalul summitului G7, Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii l-a primit pe preşedintele american Joe Biden la Windsor, cu gardă de onoare şi apoi un ceai.

După întâlnire, preşedintele american le-a spus reporterilor că suverana de 95 de ani îi aminteşte de mama lui, Catherine Biden, care a decedat la vârsta de 92 de ani, în anul 2010.

"Nu cred că s-ar simţi insultată dacă spun că îmi aduce aminte de mama mea, atât la nivel fizic, cât şi cel al generozităţii", a declarat Joe Biden. Acesta a mers şi mai departe cu asemănările, arătând că atât mama lui, cât şi Regina Angliei au avut câte patru copii. În familia Biden, Joe este cel mai mare copil ca vârstă.

