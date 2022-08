O veste proastă pentru Rusia: "fratele" german al celebrelor sisteme HIMARS a ajuns în Ucraina

Anunțul a fost făcut de ministrul ucrainean al apărării, Oleksii Reznikov.

Într-un mesaj în care a salutat venirea în Ucraina a celui de-al treilea frate din familia "Long Hand" (o aparentă referință la celelalte lansatoare cu rază lungă primite din Occident), Reznikov a mulțumit pentru donație Germaniei și, personal, ministrului german al Apărării, Christine Lambrecht.

"Artileriștii noștri îi salută pe partenerii germani", a scris Reznikov pe Twitter.

Third brother in the Long Hand family - MLRS MARS II from Germany - has arrived in Ukraine. Thank you to Germany and personally to my colleague #DefenceMinister Christine Lambrecht for these systems. Our artillerymen salute our German partners! ????? #StandWithUkraine pic.twitter.com/oapPzNjRjf

Într-un tweet ulterior, ministrul ucrainean a anunțat, de asemenea, sosirea în Ucraina a încă patru platforme HIMARS din SUA.

"Ne-am dovedit a fi operatori inteligenți ai acestui tip de armă. Sunetul salvelor HIMARS a devenit un hit de top al acestei veri în primele linii!", a scris Oleksii Reznikov în acest al doilea mesaj.

4 additional HIMARS have arrived in??. I’m grateful to @POTUS @SecDef Lloyd Austin III and ??people for strengthening of #UAarmy

We have proven to be smart operators of this weapon. The sound of the #HIMARS volley has become a top hit ? of this summer at the front lines!

????? pic.twitter.com/iOBoxfjV7e