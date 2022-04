Un gest făcut de Moscova a permis SUA să monitorizeze noua rachetă hipersonică lansată de Rusia

Drept urmare, SUA au urmărit testul îndeaproape.

CNN, care citează doi oficiali americani, notează că SUA știau, înainte de lansarea de miercuri, prin intermediul acordurilor internaționale de notificare, că Rusia plănuia testarea rachetei balistice intercontinentale.

SUA cunoșteau fereastra de lansare și au urmărit racheta, fără a fi îngrijorate, adaugă sursa citată.

În baza acordurilor internaționale în vigoare, SUA și Rusia anunță alte state cu privire la astfel de teste, pentru a evita incidentele.

SUA estimează că racheta rusească supusă testelor încă nu este operațională în arsenalele rusești.

The Ministry of Defense of the Russian Federation conducted a successful launch of a stationary intercontinental ballistic missile "Sarmat" from the Plesetsk cosmodrome



The design characteristics at all stages of the rocket flight have been confirmed. pic.twitter.com/iSGuZw8Tvi