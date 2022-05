Vadim, primul soldat rus judecat pentru crime de război în Ucraina, și-a recunoscut fapta. Instanța a reacționat imediat

Este primul astfel de caz judecat în Ucraina, în urma războiului declanșat de Rusia.

Vadim Șișimarin (foto), în vârstă de 21 de ani, este originar din Irkuțk, Siberia.

El a comis fapta în data de 28 februarie, în regiunea Sumî. Victima sa avea 62 de ani.

Acuzat de crime de război și omor premeditat, militarul rus riscă închisoarea pe viață.

Șișimarin a fost întrebat, miercuri, de instanță cum pledează la acuzațiile formulate împotriva sa și a răspuns "pe deplin vinovat".

Păzit de gărzi înarmate, încătușat, cu capul ras și purtând o haină de culoare albastru-gri, acuzatul a fost plasat într-o cușcă transparentă și a beneficiat de serviciile unui interpret de rusă - ucraineană, fiind asistat de avocatul Viktor Ovsiannikov.

Potrivit CNN, membrii familiei victimei lui Șișimarin se aflau în sala de judecată și urmau să depună mărturie însă instanța a decis ca audierile să fie reluate joi.

